Domenica 10 novembre a partire dalle 14:20 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio della soap Una vita e che riserverà nuovi colpi di scena ai numerosissimi fan. Stando alle anticipazioni infatti, Lucia deciderà di testimoniare contro padre Telmo dinnanzi al tribunale ecclesiastico e lo farà dopo essere stata convinta da Alicia Villanueva. Il giovane parroco verrà quindi condannato e dovrà partire in missione lasciando per sempre Acacias. Nel quartiere intanto, farà la sua comparsa un giovanotto dai capelli rossi, che si scoprirà essere il figlio di Carmen.

Anticipazioni Una vita: Telmo condannato dopo la testimonianza di Lucia

Continueranno a tenere banco le vicende legate a padre Telmo Martinez e al presunto abuso ai danni di Lucia, la quale verrà convinta da Alicia Villanueva a testimoniare contro il parroco di fronte al tribunale ecclesiastico. La Villanueva infatti, ingaggiata da Samuel, confesserà alla Alvarado di essere stata abusata in tenera età proprio da Telmo, il quale sarebbe poi rimasto impunito.

A seguito del racconto della donna, Lucia si deciderà a testimoniare e, a seguito delle sue parole, il tribunale condannerà padre Telmo. Il Martinez quindi, dovrà lasciare per sempre il quartiere per partire in missione alla volta di Khartum. Gli spoiler inoltre, rivelano che Samuel ricompenserà Cesareo per averlo aiutato a limitare il potere di Ursula nel quartiere.

Una vita, puntata del 10 novembre: il figlio di Carmen si aggira per Acacias

Mentre padre Telmo dovrà fare i conti con la condanna e con la sua prossima partenza, un giovanotto dai capelli rossi si aggirerà per calle Acacias chiedendo di una donna che però nessuno conosce.

Il ragazzo si scoprirà essere Raul, il figlio di Carmen, la quale potrà finalmente riabbracciare il figlio. il ragazzo si stupirà nel vedere che la madre è diventata una domestica e sembrerà che tra madre e figlio i rapporti non siano idilliaci. Solo con il prosieguo delle puntate i telespettatori di Una vita scopriranno di più sul giovane ragazzo, che sembrerà essere indispettito dal lavoro della madre, comportandosi in malo modo con lei.

Riuscirà Carmen a recuperare il rapporto con il figlio?

In attesa di scoprire di più sul nuovo arrivato e sul futuro di padre Telmo, ricordiamo che l'appuntamento con il nuovo episodio che verrà trasmesso domenica 10 novembre su Canale 5, è programmato partire dalle 14.20, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. La soap ambientata ad Acacias, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 mentre, dalla prossima settimana, è sospeso l'appuntamento serale su Rete 4 del martedì, salvo cambi di palinsesto.