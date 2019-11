Una vita, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 10 a venerdì 15 novembre 2019 svelano che Lucia Alvarado spinta da Samuel Alday e Alicia deciderà di testimoniare contro Telmo Martinez. Intanto Ad Acacias 38 arriverà Raul Andrade, nonché il figlio di Carmen Sanjurjo, il ragazzo mostrerà di non aver alcuna intenzione di accettare la professione della madre, tant'è che si avvicinerà molto a Ursula.

Una Vita: Lucia vuole testimoniare contro Telmo, Carmen ritrova suo figlio Raul

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le prossime puntate, in onda a partire dal 10 al 15 novembre, svelano che in paese arriverà un giovane dai capelli rossi che cercherà una donna che nessuno sembra conoscere.

Successivamente si verrà a sapere che quel fanciullo si chiama Raul ed è il figlio di Carmen. A proposito, la Sanjurjo proverà in tutti i modi di evitare che il suo erede finisca in prigione. A questo punto, il giovane Andrade sminuirà moltissimo il lavoro della madre madre. Intanto, Lucia plagiata da Samuel e Alicia, darà la sua testimonianza contro Telmo: quest'ultimo, infatti rischia la condanna.

L'Alday esprimerà la sua riconoscenza verso Cesareo per avergli dato il suo aiuto a isolare Ursula, mentre Martinez sarà forzato dal tribunale a partire per Sud Africa.

La Dicenta da ospitalità al giovane Andrade

Flora penserà che Pena voglia chiedergli di sposarlo dopo che ritroverà all'interno della sua giacca un anello, mentre il rapporto tra Carmen e Raul continuerà a essere teso. Nel frattempo Martinez, prima di partire per l'Africa, si metterà d'accordo misterioso con il priore Espineira.

Successivamente il prete ritornerà ad Acacias 38, scatenando la rabbia di Samuel. Nello stesso momento, Ursula darà la sua ospitalità al giovane Andrade prendendosi cura di lui. A questo punto la madre dopo averlo trovato nascosto in chiesa, lo costringerà a ritornare in soffitta. Per finire quest'ultimo scriverà una lettera a suo padre Javier, intanto carcerato nella Parigi di Huelva, tant'è da fargli sapere il luogo in cui si trova Sanjurjo.

Telmo e Lucia vengono allontanati dall'Alday

Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita (in programma dal 10-15 novembre), inoltre, rivelano che Samuel sfrutterà la falsa testimonianza di Alicia per allontanare Telmo e Lucia. Quest'ultima, a quel punto, comunicherà a Celia di aver intenzione di partire per alcuni giorni, in quanto vuole riflettere sulla vicenda. D'altra parte, sua cugina non riuscirà a capire la ragione della sua parente di partire per Salamanca, mentre Raul faticherà a mostrare Carmen di volergli bene.

Nel frattempo Flora confiderà a Lolita che Pena ha intenzione di fargli la proposta di matrimonio. Purtroppo l'intenzione del Cervera è tutt'altra. Infatti, l'uomo, riceverà una offerta per unirsi a una spedizione scientifica avviata dal padre Cesar, ragion per cui avrà in mente di allontanarsi per almeno un anno dal quartiere.