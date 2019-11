Il Paradiso delle Signore 4 è giunto alla quinta settimana di programmazione e già molte cose sono accadute nelle vite dei protagonisti, sconvolgendole. La puntata di lunedì 11 novembre sarà molto emozionante per i fan di Nicoletta: la donna, infatti, preparerà i bagagli in vista della partenza, ma la sua reale intenzione sarà quella di fuggire con Riccardo. Inoltre Marcello si proporrà per il lavoro alla caffetteria. Irene sarà incuriosita da Rocco e Roberta sentirà un editore per pubblicare il libro di Federico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, puntata di lunedì 11 novembre: Nicoletta mente a tutti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 preannunciano una puntata molto ricca, lunedì 11 novembre. Nicoletta sarà alle prese con i preparativi per la partenza con Cesare: aiutata da sua madre riempirà i bauli per il trasferimento a Bari. Nessuno, però, può immaginare che la Cattaneo ha in mente di fuggire con il suo amato Riccardo.

Intanto, alla caffetteria, Anita comunicherà a Salvatore che si assenterà per un periodo a causa di problemi familiari.

L'occasione sarà colta al balzo da Marcello che si proporrà come cameriere, dopo essersi licenziato come autista delle Brancia. Al Paradiso, invece, Irene sarà incuriosita da Rocco. Secondo la Venere, il nuovo arrivato a casa Amato nasconde di essere analfabeta. La ragazza proverà, quindi, a metterlo in imbarazzo, ma non riuscirà nel suo intento, perché sarà fermata in tempo da Armando che arriverà in difesa di Rocco.

Il Paradiso delle Signore 4, trama di lunedì: Armando difende Rocco

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì racconta che Roberta riceverà una bellissima notizia.

La ragazza, infatti, verrà conoscenza del fatto che un editore è interessato al manoscritto di Federico, attraverso una lettera che riceverà dalla casa editrice. La Venere sarà entusiasta all'idea di vedere realizzato il sogno del suo fidanzato lontano. Nel frattempo, a casa Cattaneo si svolgerà il video promozionale per il Paradiso delle Signore. In una apparente armonia famigliare, i protagonisti del filmato saranno Nicoletta, suo marito Cesare e la piccola Margherita. In realtà, tutti ignoreranno il piano che ha in mente la Cattaneo.

Mentre finge di aver accettato con rassegnazione la decisione del trasferimento a Bari con suo marito, la sua idea è quella di scappare con il padre naturale di sua figlia, Riccardo Guarnieri, e iniziare una nuova vita insieme a lui, lontano da tutti. Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni su Rai 1, a partire dalle 15:40. In alternativa, tutti gli episodi sono disponibili su Raiplay dopo la programmazione in tv.