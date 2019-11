Le trame di Una vita riguardanti le puntate trasmesse dal 17 al 22 novembre dalle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Raul farà perdere le proprie tracce dopo aver commesso un furto. Telmo Martinez, invece, indagherà sulla buonafede di Samuel Alday. Proprio quest'ultimo stringerà un accordo con il Priore Espineira per depredare Lucia Alvarado.

Una Vita, puntate 17-22 novembre: Raul commette un furto

Importanti novità emozioneranno gli affezionati della soap opera di Aurora Guerra.

Le anticipazioni di Una Vita in programma da domenica 17 a venerdì 22 novembre, rivelano che Flora non vorrà separarsi da Pena in procinto di trasferirsi momentaneamente in Africa per partecipare ad una missione scientifica ideata da suo padre Cesar. Venancio, invece, farà delle avance esplicite a Donna Susana durante le ore di scuola di disegno, mentre Raul ruberà una statuetta preziosa a casa Alday per rivenderla. Poi il giovane Andrade cambierà idea quando Carmen lo avvertirà di non diventare un delinquente come suo padre.

Il Priore Espineira si allea con Samuel

Allo stesso tempo, il Priore Espineira chiederà a Samuel di diventare un suo alleato in modo da rubare a Lucia l'eredità dei Marchesi di Valmez. Telmo, invece, chiederà alla Dicenta di chiamare Alicia a colloquio dopo che quest'ultima si era allontanata per le sue bugie. Nel frattempo la Villanueva continuerà a mentire all'Alvarado sul conto di Martinez. Più tardi, la donna rivelerà al sacerdote di essere stata pagata dal fratello di Diego per metterlo in cattiva luce. Infine, la Sanjurjo supplicherà Servante di assumere Raul come suo collaboratore. Peccato che quest'ultimo rifiuti sdegnato l'incarico.

Flora contro la partenza di Pena

Gli spoiler di Una Vita (17-22 novembre), rivelano che Trini pregherà Telmo di fare una messa in quanto ha paura di dare alla luce un bambino con i capelli rossi. Intanto, la Seler e la Rubio saranno invitate a presenziare ad una classe speciale di pittura, mentre Pena non riuscirà a comprendere per quale motivo Flora si opponga così alla sua partenza per l'Africa. Martinez, invece, rintraccerà l'autista che ha trasportato lui e l'Alvarado al capanno.

Il sacerdote, a questo punto, apprenderà che era stato convinto da Samuel ad accompagnarli all'eremo. Cesareo, intanto, si dimostrerà pentito di aver provato a scacciare Ursula da Acacias 38.

Lucia sempre più vicina all'Alday

Antonito avrà il triste compito di consegnare a Flora la lettera d'addio di Pena in quanto lui non ha avuto il coraggio di salutarla prima della partenza. Intanto la sarta e la moglie di Liberto diserteranno una lezione di disegno peccaminosa di Venancio mentre Gutierrez si dirà disposto a raccontare a Telmo cos'è davvero successo con Lucia. Purtroppo l'uomo verrà trovato morto nella carrozza, arrivata ad Acacias 38 per incontrare il sacerdote.

Allo stesso tempo, Raul scomparirà all'improvviso dal vecchio quartiere, destando la preoccupazione di sua madre. Infine, l'Alvarado rimarrà sempre più colpita dall'Alday, tanto da passare sempre più tempo con Alicia.