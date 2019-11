Continua il grande successo di Uomini e donne. Anche oggi 12 novembre i fan hanno assistito ad una nuovo episodio del Trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora una volta sono stati protagonisti della puntata e non sono mancati di certo i colpi di scena. Le cose non sono andate bene nemmeno per Valentina M. e Gennaro che hanno avuto un forte litigio.

La prima coppia, dopo aver deciso di darsi una nuova possibilità, sembra non aver trovato ancora il giusto equilibrio e, al centro dello studio, hanno una discussione.

Alle loro polemiche si è aggiunto anche Armando Incarnato che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Nel dettaglio, il quarantenne napoletano ha insinuato che tra i due c'è stato un tradimento facendo perdere le staffe a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Trono over, 12 novembre: Ida e Riccardo litigano ancora

Nulla puntata del Trono Over, in onda il 12 novembre, la situazione tra Ida e Riccardo è apparsa molto complicata.

In studio i due hanno avuto un forte dibattito e non sono mancati nemmeno momenti di tensione. Guarnieri è apparso molto stanco dell'atteggiamento della sua compagna e ha sbottato fino al punto di dirle: 'Adesso basta'. Purtroppo, la situazione per la coppia è peggiorata tanto nel momento in cui alla discussone si è aggiunto anche Armando. Quest'ultimo, forse ancora preso dalla sua ex fiamma, prima ha avuto un diverbio con Ida per poi terminare con Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Infine, Incarnato, pare che nelle settimane precedenti abbia postato dei video sul suo profilo social contro la coppia alludendo anche a dei presunti tradimenti. I due opinionisti del programma criticheranno l'atteggiamento del napoletano accusandolo di essere un vero e proprio rosicone.

Uomini e Donne: problemi nella conoscenza tra Valentina M. e Gennaro

Armando, dopo aver preso parola e criticato l'atteggiamento di Ida, si è scontrato anche con Riccardo.

Guarnieri il quale ha accusato Incarnato di voler cercare solo popolarità e di conseguenza ha replicato ai suoi attacchi. La discussione è durata circa un quarto d'ora e poi si è passati ad un'altra coppia.

Infatti, come si è visto nella puntata andata in onda oggi, le cose si sono messe male anche per Valentina M. e Gennaro. La dama nelle scorse settimane ha mostrato molto interesse nei confronti del suo cavaliere, mentre quest'ultimo non è sembrato così preso dalla donna.

Il giovane ha ritenuto che Valentina M. stesse correndo troppo e preferirebbe dare una 'frenata' alla loro conoscenza. Infine, ricordiamo a coloro che non hanno potuto seguire la puntata in questione di Uomini e Donne, che dalle ore 20.00 circa. è possibile vedere la replica su La 5.