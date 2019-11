Questo pomeriggio, nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5, è stata trasmessa la fatidica puntata della scelta finale di Alessandro Zarino. Il tronista in carica ha scelto di affrettare i tempi del suo percorso nel dating show sentimentale di Maria De Filippi e, quindi, di anticipare il momento conclusivo del suo percorso. Il tronista ha comunicato a Veronica il suo interesse nei suoi confronti ma la reazione della ragazza non è stata affatto positiva e alla fine l'ha rifiutato.

Un duro colpo per Alessandro che, dopo il rifiuto, si è sfogato dietro le quinte della trasmissione, come testimoniano i video postati su WittyTv, dove dice di averla ormai persa per sempre.

Uomini e donne, Veronica dice no ad Alessandro alla scelta finale

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Alessandro, per paura di perdere Veronica, ha deciso di anticipare il momento finale della scelta e così lo abbiamo visto far entrare le poltrone rosse di Uomini e donne spiazzando Veronica con la sua dichiarazione d'amore.

Tuttavia la corteggiatrice non si è sentita pronta ad intraprendere una storia d'amore con il tronista napoletano e alla fine lo ha rifiutato. Un ulteriore colpo di scena è arrivato pochi minuti dopo il rifiuto, quando a Veronica è stato proposto di approdare sul trono di Uomini e donne e lei non si è affatto tirata indietro, accettando così la richiesta che le era stata fatta dalla De Filippi.

Un durissimo colpo per Alessandro il quale, subito dopo la delusione d'amore, si è sfogato con la redazione del dating show sentimentale di Canale 5.

E così abbiamo visto che l'ex tronista non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della ragazza, affermando che se avesse avuto realmente intenzione di conoscerlo, avrebbe rifiutato senza esitazione la proposta del trono. Questo, però, non è accaduto e ormai Alessandro non può che darsi pace.

'Non la recuperi più', dice Alessandro dopo il duro rifiuto

L'ex tronista, infatti, nel video-sfogo registrato per WittyTv ha anche dichiarato che ormai l'ha persa e che 'non la recuperi più'.

Insomma sembrerebbe alquanto chiaro l'atteggiamento di Alessandro che, nonostante la presenza di Veronica sul trono, non sembrerebbe disposto a tornare in trasmissione, questa volta però nelle vesti di corteggiatore per riconquistare il cuore della ragazza.

Intanto va detto che subito dopo la messa in onda della puntata di oggi di Uomini e donne su Canale 5, sono stati in tantissimi coloro che si sono schierati dalla parte del tronista, ritenendo di 'cattivo gusto' la scelta della redazione di affidare a Veronica l'ambita poltrona del trono classico.