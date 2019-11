Oggi, venerdì 15 novembre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domani pomeriggio: le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", fanno sapere che c'è un'interessante new entry nella commissione. Anna Pettinelli, reduce dal successo di Temptation Island Vip 2, è stata scelta come nuova professoressa di canto; confermati tutti gli insegnanti dell'anno scorso, fatta eccezione per Alex Britti.

Amici 19: la Pettinelli ruba la scena ad Alessandra Celentano

A meno di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata della diciannovesima edizione di Amici, in rete circolano già le anticipazioni di quanto accaduto in studio. Il blog "Vicolo delle News" ha informato i telespettatori che i membri della commissioni di quest'anno sono sei, tre per il canto e tre per il ballo.

Ai riconfermati Rudy Zerbi, Stash, Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini, si è aggiunta una persona che sicuramente farà molto discutere: Anna Pettinelli, reduce dal successo che ha ottenuto con Temptation Island Vip 2, è stata scelta per sostituire Alex Britti.

La conduttrice radiofonica, dunque, è la new entry che i professionisti del ballo avevano preannunciato ieri in un video apparso su Witty Tv. Il comportamento sincero e senza filtri che la donna ha avuto nel reality, soprattutto al falò di confronto con il fidanzato Stefano Macchi, le ha permesso di entrare nel cuore dei telespettatori che, senza subbio, saranno felicissimi di vederla ogni giorno nel cast di un altro programma storico di Maria De Filippi.

Gli insegnanti, infine, hanno come ogni anno un potere decisionale molto importante: saranno loro, infatti, a scegliere gli allievi più meritevoli che animeranno le puntate serali del talent show, quelle che dovrebbero andare in onda su Canale 5 tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.

Alberto Urso ospite della prima puntata

Le novità della diciannovesima edizione di Amici, però, non sono finite con l'arrivo di Anna Pettinelli nella commissione: in rete, infatti, si legge che il numero di banchi disponibili nella scuola più famosa d'Italia, è salito da 15 a 17.

Nella puntata che andrà in onda domani, 16 novembre, il pubblico assisterà all'ingresso nella classe di 10 cantanti e 5 ballerini: tre talenti, invece, sono rimasti con il giudizio sospeso perché i professori avevano bisogno di rivederli ancora.

L'ospite del debutto, infine, è stato Alberto Urso: il vincitore dello scorso anno, dunque, è tornato nello studio dove solo un mese fa ha vestito i panni di direttore artistico della Squadra Blu di Amici Celebrities, in coppia con l'amica e collega Giordana Angi.