Non accennano a placarsi le polemiche sulla puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa ieri, 15 novembre: sui social network, infatti, sono stati scritti tantissimi commenti di protesta al trattamento poco rispettoso che avrebbe ricevuto Alessandro Zarino da parte degli addetti ai lavori. La decisione di Maria De Filippi di premiare Veronica Burchielli con il trono, poi, ha fatto storcere il naso a molti: della ragazza non è piaciuto il modo di rapportarsi nelle dinamiche del corteggiamento da buona parte dei telespettatori.

La rete dalla parte di Zarino dopo la scelta 'obbligata'

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda ieri ha scatenato la furente reazione di gran parte dei telespettatori: il modo in cui è stato trattato Alessandro Zarino dalla conduttrice, dagli opinionisti e da Veronica Burchielli, non è piaciuto praticamente a nessuno. Sono tantissimi, infatti, i commenti di protesta che sono stati scritti sui social network dopo la trasmissione, tutti in difesa dell'ormai ex tronista e contro la ragazza che è stata premiata dopo aver detto "no" alla scelta.

Su Twitter, per esempio, i fan del dating-show si sono esposti palesando il loro pensiero negativo sul comportamento che hanno avuto quasi tutti i membri del cast nei confronti del napoletano. "Tutto preparato", "Alessandro è stato mandato via in due secondi senza ritegno per lasciare spazio alla nuova tronista", "Ma chi volete prendere in giro?","Ci tenete tanto a difendere la veridicità della redazione ma oggi avete dimostrato quanto siete strateghi", e ancora "Avete messo in difficoltà Alessandro in ogni modo", "Avete messo una ragazza falsissima sul trono".

Insomma, sono molte le persone che non sono d'accordo con la decisione della De Filippi di dare una chance alla corteggiatrice subito dopo averla vista rifiutare l'uomo che ha frequentato negli ultimi mesi, usando anche parole poco rispettose nei confronti del giovane. "Fregatene di quello che dice lui, fai la tronista. Tu ci credi veramente nel programma. Te lo meriti per come ti sei comportata e perché gli hai detto 'no'. Se avessi detto 'sì', non ti avrei più creduta io", ha tuonato Maria davanti a tutti.

Il Trono Classico non 'decolla' e la redazione cambia tutti i protagonisti

Il pubblico che non ha apprezzato il comportamento che Maria e la redazione di U&D hanno avuto nella puntata di ieri facendo notare che molto di quello che è successo in studio potrebbe essere stato organizzato a tavolino. I sospetti sul fatto che Veronica fosse al corrente dell'imminente addio al programma di Alessandro si basano sia su alcune sue strane affermazioni ("Ti dico io che oggi vai a casa", ha detto la Burchielli alla corteggiatrice Siria), che sul suo elegante abbigliamento.

Il fatto che la napoletana fosse vestita di tutto punto per una puntata che si preannunciava come tutte le altre, ha fatto insospettire parecchio. Il pensiero che stanno sposando tanti in queste ore, dunque, è che gli addetti ai lavori abbiano volutamente stravolto le dinamiche del Trono Classico per provare a risollevare gli ascolti deludenti delle ultime settimane: nel giro di poche puntate, infatti, tutti i protagonisti di inizio stagione (Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli) hanno lasciato il posto a volti nuovi.