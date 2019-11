La puntata di Uomini e donne di ieri 15 novembre è stata seguita con grande attenzione dal pubblico del programma, incuriosito dal 'no' di Veronica Burchielli ad Alessandro Zarini e dal conseguente trono proposto alla corteggiatrice. Anche diversi volti noti del dating show hanno commentato l'accaduto: tra di essi Sara Affi Fella, colei che lo scorso anno era stata smascherata per avere continuato a frequentare Nicola Panico mentre partecipata alla trasmissione in qualità di tronista.

Le recenti dinamiche all'interno del programma, insieme alle segnalazioni e ai sospetti relativi ad alcuni protagonisti (in primis Giulio Raselli), hanno spinto la Affi Fella ad un nuovo e lungo sfogo nel suo profilo Instagram. In esso ha chiaramente dichiarato che la redazione usa spesso due diverse misure tra le persone che partecipano allo show.

Uomini e donne: Sara Affi Fella contro la redazione

In una Storia pubblicata su Instagram, Sara Affi Fella ha commentato quanto accaduto nella puntata di Uomini e donne del 15 novembre.

Ha quindi richiamato in causa il suo percorso ammettendo di avere sbagliato ma ricordando che, successivamente, ha vissuto dei momenti difficili, che hanno reso necessario anche un aiuto psicologico oltre che il sostegno di famiglia, amici e fidanzato. Ha, poi, espresso la sua riflessione in merito alle attuali dinamiche all'interno del dating show. Pur non facendo il nome delle persone da lei tirate in ballo, l'ex tronista ha spiegato di essere stata coinvolta in qualcosa di esagerato.

A tal proposito ha poi aggiunto: "Ci sono state altre persone che hanno fatto anche peggio di me come abbiamo visto eppure non sono state attaccate, massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se nulla fosse nel loro percorso".

L'ex tronista rivela di essere stata troppo in silenzio

La frecciatina di Sara Affi Fella su Instagram è continuata con la convinzione che alcuni partecipanti al programma siano in qualche modo protetti dalla redazione di Uomini e donne, tanto che a loro sono state permesse delle eccezioni che a lei non sono state date.

Inevitabile, anche se a tal proposito non sono stati fatti nomi, il riferimento alle segnalazioni su Giulio Raselli e al 'no' che Veronica Burchielli ha dato ad Alessandro Zarino, prima di diventare tronista. La Affi Fella ha poi tuonato, ammettendo di essere rimasta fin troppo in silenzio fino ad oggi. Sarà dunque l'inizio di nuove polemiche tra lei e il programma di Canale 5? L'ex di Nicola Zarino non è comunque l'unica a vedere qualcosa di poco chiaro dietro alle dinamiche della stagione 2019-2020 del Trono Classico, al centro di polemiche quotidiane anche tra il pubblico.