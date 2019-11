Le segnalazioni e i sospetti sono diventati ormai una costante sia all'interno del Trono Over che del Classico di Uomini e donne. Sono tanti i protagonisti ad essere additati come persone solo interessate alla visibilità televisiva e non alla ricerca del vero amore, come il programma richiederebbe. Di recente era stata Gemma Galgani ad essere accusata da Giorgio Manetti di non essere sincera e di continuare a partecipare al dating show solo per mantenere vivo l'interesse mediatico. Nell'ultima registrazione, invece, è stato Armando Incarnato ad essere additato come cavaliere non sincero.

Proprio nella puntata in cui lui ha espresso delle critiche nei confronti di Juan Luis Ciano, il napoletano è diventato oggetto di una segnalazione portata alla ribalta da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Trono Over Uomini e donne: la segnalazione su Armando

Il Vicolo delle News ha pubblicato il resoconto relativo alla registrazione di Uomini e donne che si è tenuta lo scorso 9 novembre e che andrà in onda la prossima settimana su Canale 5.

In essa, Armando Incarnato ha avuto qualcosa da ridire su Juan Luis Ciano, il cavaliere interessato a Gemma Galgani. Ha, infatti, rivelato una indiscrezione che circola a Napoli ovvero che lo spasimante venezuelano non avrebbe alcun interesse nei confronti della dama torinese. Le sue parole state subito criticate da Barbara De Santi, secondo la quale Gemma non ha bisogno di essere difesa da nessuno.

Ma, soprattutto, hanno visto l'inevitabile reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti hanno invitato Armando a fare attenzione alle voci che circolano nella città partenopea, da dove è arrivata una segnalazione anche su di lui. Stando a tale indiscrezione, lui frequenterebbe una donna, Jeanette, che sarebbe a tutti gli effetti la sua fidanzata. Lui ha categoricamente smentito tale voce, dichiarando che la donna in questione non è altri che la sua ex.

Spoiler Uomini e donne: Veronica delusa dal comportamento di Armando

Nella stessa registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, Armando e Veronica hanno anche aggiornato il pubblico sugli sviluppi della loro frequentazione. Notando che i due si sono punzecchiati a lungo, Maria De Filippi ha chiesto loro quali siano i motivi di un simile comportamento. Lei ha quindi spiegato di non fidarsi di lui completamente e di temere che Incarnato abbia iniziato a vederla solo dopo il rifiuto di Ida Platano.

Il napoletano è intervenuto spiegando che è passato più di un mese dalla fine del rapporto con Ida ma, secondo Veronica, lui non è ancora riuscito a darle le attenzioni di cui lei ha bisogno. Alla fine della puntata, dopo una serie di discussioni che hanno visto protagonisti altri volti del parterre, la coppia è rimasta in studio per tentare di giungere ad un chiarimento.