A quasi due mesi dalla sua prima e unica apparizione nella soap partenopea, nei prossimi episodi si potrà finalmente vedere in azione la nuova Bianca. In questo arco narrativo, la piccola Boschi avrà seri problemi a relazionarsi con la sua nuova maestra e Angela deciderà di incontrare l'insegnante per avere dei chiarimenti su questa spiacevole situazione. Nel frattempo Serena, notando una certa distensione nel suo rapporto sentimentale con Filippo, deciderà di affrontare il marito per fargli un'importantissima proposta. Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole, relative a queste due storyline.

Torna Bianca

Nelle prossime puntate tornerà Bianca Boschi, la bambina non sarà più interpretata da Sveva Carleo, ma avrà il volto della brillante e giovanissima attrice Sofia Piccirillo. In questa prima storyline interamente dedicata a lei si vedrà la piccola, che attualmente frequenta la quarta elementare, in seria difficoltà con la sua nuova insegnante. A quanto pare il primo incontro tra Bianca e la sua maestra non è stato propriamente dei migliori, anche se non viene chiarito esattamente cosa sia successo tra le due.

Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo), da bravi e zelanti genitori, si metteranno in allarme per quanto sta accadendo e cercheranno di vederci più chiaro in questa intricata e delicata faccenda.

La preoccupazione di Angela

Angela noterà, con suo sommo rammarico, che Bianca continua ad avere problemi con la maestra Gagliardi. La donna cercherà di correre subito ai ripari, poiché noterà che sua figlia si trova sotto costante pressione a causa della nuova insegnante.

La Poggi, in ansia per le condizioni sempre più preoccupanti di sua figlia, deciderà che è giunto il momento di rompere gli indugi e affrontare questa maestra Gagliardi per capire cosa stia succedendo tra lei e la piccola Bianca.

Serena e Filippo di nuovo vicini

Grazie ad una proficua compravendita immobiliare, Serena (Miriam Candurro) riuscirà ad ottenere un ottimo affare che le permetterà di realizzare finalmente il suo sogno di aprire un Bed and breakfast.

Inoltre il suo rapporto con Filippo (Michelagelo Tommaso) sembrerà essere tornato quello di un tempo e i due inizieranno lentamente a riavvicinarsi. Contenta per l'attuale situazione economica e familiare, la Cirillo deciderà di parlare a suo marito per fargli una proposta davvero molto importante. Non vengono forniti ulteriori dettagli su quali possano essere le intenzioni della donna, ma il suo buonumore suggerisce che Filippo abbia, molto probabilmente, deciso di tacere sul suo tradimento con Viviana (Angela Bertamino).