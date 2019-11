Diego ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cari ricorrendo al patteggiamento, ma questo non ha di certo messo fine a questa drammatica vicenda. Nei prossimi episodi di Un posto al sole si potrà osservare il giovane Giordano intento a riprendere in mano le redini della sua vita. Grazie al sostegno di suo fratello Patrizio, Diego riuscirà anche a trovare un nuovo lavoro: tuttavia questo non basterà a donargli la serenità perduta.

Mentre tutti intorno a lui sembreranno intenzionati ad andare avanti, il ragazzo si ostinerà a cercare la verità a tutti i costi e nella sua mente inizieranno ad affiorare dei ricordi di quello che è accaduto quella maledetta sera. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas, che andranno in onda dal 25 al 29 novembre, relativi a questa intricata storyline.

Un nuovo lavoro

Grazie all'aiuto di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), Diego inizierà a rimettere assieme i cocci della sua vita e troverà anche un nuovo lavoro.

Non è chiaro quale sarà la mansione di Diego e quanto sia legata al supporto del fratello minore, ma tale opportunità sarà molto importante e genererà molta ansia nel padre Raffaele (Patrizio Rispo). Tuttavia ben presto accadrà qualcosa che metterà la questione lavoro in secondo piano e che sarà grande motivo di preoccupazione per il povero ragazzo.

Il ricordo dell'incidente

Diego farà un insolito incontro al caffè Vulcano che gli riporterà alla mente quello che è accaduto quella fatidica notte.

Purtroppo il giovane Giordano non riuscirà ad avere un quadro completo di quanto accaduto, poiché avrà solo dei flashback confusionari nella sua mente. Poco alla volta però il ragazzo metterà a posto tutti questi ricordi frammentari e si convincerà di avere finalmente trovato il vero colpevole che ha investito Aldo Leone (Luca Capuano). Purtroppo nelle anticipazioni non vengono forniti dettagli sulle reminiscenze di Diego, quindi non è chiaro se lui si ricordi o meno di Jacopo (Matteo Santorum), ma è certo che, almeno inizialmente, non tutti crederanno alla sua versione dei fatti.

Un'iniziativa sconvolgente

Diego non si darà pace e, convinto di avere scoperto l'identità del vero colpevole, farà di tutto per far venire la verità a galla, tuttavia non potrà contare sul sostegno di suo padre e di Niko (Luca Turco). I due, per quanto sinceramente preoccupati per le sorti del ragazzo, non sapranno se sia effettivamente il caso di seguire quelli che sembrano più deliri che ricordi.

A questo punto va posta l'attenzione su due eventi criptici che potrebbero però rappresentare una svolta per la vicenda, poiché Diego improvvisamente prenderà una decisione sconvolgente ed in seguito dovrà meditare su una proposta ricevuta. Difficile capire quanto questi due eventi siano collegati all'incidente, ma di sicuro il momento della verità si sta avvicinando.

