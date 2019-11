Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico che avremo modo di vedere in onda durante le prossime settimane di messa in onda del dating show condotto da Maria De Filippi. I colpi di scena non sono mancati e grande attenzione è stata data, in particolar modo, a Giulio Raselli, il quale si è ritrovato al centro di una bufera complice il fatto che qualcuno ha ipotizzato che avesse fatto arrivare in studio una ragazza con la quale aveva avuto un flirt durante l'estate trascorsa a Formentera.

Durante la registrazione le due corteggiatrici non si sono presentate in studio e alla fine Giulio ha deciso di raggiungere soltanto Giovanna, mettendo da parte l'orgoglio.

Gli spoiler di U&D trono classico: Giulio in crisi tra Giovanna e Giulia

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che in questa nuova registrazione sono state smentite tutte le accuse rivolte nei confronti di Giulio Raselli.

Il web, infatti, sosteneva che la ragazza avvistata in vacanza e che poi sarebbe arrivata in trasmissione come corteggiatrice fosse Giulia, ma questa settimana in studio si è presentata la vera ragazza del flirt estivo, la quale ha fatto chiarezza su questa intricata vicenda.

Tuttavia i colpi di scena non sono mancati, dato che poco dopo la De Filippi ha annunciato al tronista che sia Giovanna che Giulia hanno deciso di non presentarsi in trasmissione per questa nuova registrazione.

A quel punto, quindi, Giulio ha fatto delle videochiamate con le due ragazze.

Gli spoiler su Uomini e donne rivelano che prima ha sentito Giovanna: tra i due c'è stata una discussione perché la ragazza si aspettava che, al termine della scorsa registrazione, lui fosse andato a cercarla ma questo non è accaduto. Giulio allora le chiederà di raggiungerlo in studio e di parlare a quattr'occhi di questa situazione ma lei si rifiuta.

Giulio corre da Giovanna: è lei la scelta finale?

Successivamente ci sarà la videochiamata con Giulia: anche lei non vuole sentirne di venire in studio per chiarire, ammettendo di essere amareggiata dal fatto che Giulio non abbia proferito parola quando in studio gli facevano notare che con lei non ci sarebbe dialogo e che sarebbe quasi una 'cotta da adolescenti'.

Il colpo di scena di questa puntata di Uomini e donne è arrivato quando la De Filippi ha chiesto a Giulio se volesse raggiungere Giovanna a casa e la risposta del tronista è stata positiva.

Le anticipazioni rivelano che Raselli non ci ha pensato due volte a lasciare lo studio, dove lo stava aspettando un'automobile che lo avrebbe portato da Giovanna. Secondo gli altri tronisti presenti in studio, quel pomeriggio Giulio avrebbe fatto la sua scelta finale: la De Filippi ha annunciato che sarà tutto ripreso e trasmesso nel corso della prossima puntata del trono classico.