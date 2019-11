Un posto al sole continua ad appassionare milioni di telespettatori con il suo appuntamento fisso su Rai 3. Le vicende di Palazzo Palladini, nella settimana dal 9 al 13 dicembre, vedranno protagonista ancora una volta Diego. Il giorno dell'udienza, per il giovane Giordano,

sarà sempre più vicino e lui sarà molto confuso.

Anticipazioni Un Posto al sole, settimana 9-13 dicembre: Raffaele nota che Patrizio gli nasconde qualcosa

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 13 dicembre raccontano che Diego e Patrizio incontreranno Aldo. Il minore dei due fratelli sarà molto preoccupato per la scelta del Giordano e tra i due ci sarà tensione.

Il malumore tra i suoi figli non passerà inosservato per Raffaele che si accorgerà che i due nascondono qualcosa. Patrizio riuscirà a tenere il segreto soltanto per sé o deciderà di parlarne con suo padre? Intanto il giorno dell'udienza di patteggiamento per Diego sarà sempre più vicino e il ragazzo sarà ormai convinto della sua scelta. Proprio quando ogni decisione sembrerà presa, accadrà qualcosa di inaspettato: Diego incontrerà Irene, la madre del ragazzo che molti anni prima era stato ammazzato sotto gli occhi di Rita.

L'incontro scuoterà molto il giovane Giordano proprio nel giorno tanto atteso; il ragazzo sceglierà di portare avanti la sua decisione o cambierà idea stravolgendo tutto?

Trame di Un Posto al Sole, settimana dal 9 al 13 dicembre: Clara ancora fragile non sa se denunciare Alberto

Le trame di Un Posto al Sole dal 9 al 13 dicembre rivelano che Otello litigherà nuovamente con Teresa e per Silvia e Michele la situazione diventerà sempre più difficile. I due coniugi proveranno a stare vicini all'ex vigile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Nel frattempo, Angela proseguirà con il suo lavoro di convincimento per spronare Clara a denunciare Alberto. La ragazza accetterà di vendicarsi del suo ex datore di lavoro? Per lei non sarà una decisione semplice da prendere e sarà molto indecisa sul da farsi. Il bed and breakfast di Serena sarà ormai pronto a partire e la Cirillo sarà presa dall'entusiasmo per questa nuova e tanto attesa avventura. Nel corso della settimana, però, la donna sarà molto preoccupata perché le prenotazioni per la sua nuova attività tarderanno ad arrivare.

Inoltre, Andrea Pergolesi farà ritorno da Londra, ma non sarà del tutto sereno. L'uomo, infatti, nasconderà un segreto ad Arianna, ma prima o poi sarà costretto a parlargliene. Di cosa si tratterà? L'attore che interpreta il personaggio di Andrea ha annunciato da tempo l'uscita dalla soap: potrebbe essere giunto il momento di un addio? Non resta che aspettare di seguire le nuove puntate di Un Posto al Sole che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:40 su Rai 3.