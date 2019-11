Oggi, venerdì 29 novembre, è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda domani: le anticipazioni che riporta il blog "Vicolo delle News" fanno sapere che due ballerini della scuola sono stati al centro dell'attenzione. Sofia ha perso la sfida con Giuseppe e, per volere del giudice Luciano Cannito, ha dovuto lasciare il programma. Il latinista Valentin, invece, ha espresso la sua volontà di ritirarsi dalla gara perché non si sente apprezzato dai tre professori della commissione.

Sofia torna a casa tra le proteste dei suoi compagni

Domani, sabato 30 novembre, andrà in onda una puntata molto movimentata di Amici: le anticipazioni sulla registrazione che c'è stata poche ore fa, informano il pubblico che non sono mancate le discussioni in studio, soprattutto tra gli allievi della classe ed un giudice esterno.

"Vicolo delle News", dunque, fa sapere che dei 4 cantanti che erano in attesa di fare una sfida, soltanto una l'ha sostenuta e vinta, ovvero Gaia: Martina (che in settimana si è candidata a prendere il posto di Nicolò), Jacopo e Skioffi sono stati salvati dagli insegnanti.

Il confronto tra le due squadre della fase precedente al serale, quest'oggi è stato vinto da quella capitanata da Gaia per 3 a 2: tutti i ballerini del team di Nyv sono finiti a rischio eliminazione. Timor Steffens ha chiesto ed ottenuto che Alioscia non facesse la sfida perché secondo lui non è ancora pronto.

Sofia, invece, ha dovuto misurarsi immediatamente con lo sfidante Giuseppe: il giudice Luciano Cannito, dopo aver visto i due ragazzi esibirsi su varie coreografie, ha decretato la vittoria dell'esterno. La danzatrice titolare, dunque, ha dovuto lasciare il posto al "collega" non senza polemiche. Molti talenti della scuola, infatti, si sono esposti per dire che secondo loro Sofia meritava di restare: il giurato si è arrabbiato per la contestazione, ma non ha cambiato idea.

Valentin vuole lasciare Amici: solo Natalia Titova dalla sua parte

Un altro colpo di scena al quale il pubblico di Canale 5 assisterà domani, è quello dell'annunciato ritiro di uno dei ballerini della scuola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Poco prima che finisse la registrazione, infatti, Valentin ha preso parola ed ha detto che in serata sarebbe tornato a casa perché non si sente apprezzato dai professori della commissione: il solo sostegno di Natalia Titova, infatti, non basta al ragazzo, che in queste ore ha minacciato di abbandonare il talent-show a poche settimane dal suo inizio. La puntata è terminata senza che il latinista prendesse una decisione definitiva sul suo futuro nel programma: molto probabilmente, in settimana su Real Time, sarà mandato in onda il prosieguo di quello che è stato solo accennato oggi in studio con Maria De Filippi.