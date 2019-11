Nella puntata del 24 novembre di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio per presentare il loro nuovo programma "20 anni che siamo italiani" che partirà venerdì 29 novembre su Rai 1. Il cantante napoletano e la conduttrice italo-spagnola hanno parlato della loro nuova avventura in televisione della loro famiglia e dei loro affetti, commovendosi e facendo commuovere Mara e il pubblico. Inoltre, Vanessa ha rivelato qualche particolare in più sul rapporto con sua madre, Alicia Soler Noguera.

'Oggi mi sento molto vicina a mia madre'

Nel corso della puntata di Domenica In, Mara Venier ha mandato in onda un commovente video messaggio della madre di Vanessa Incontrada. "Sono molto orgogliosa di te", queste sono le parole della mamma Alicia che hanno emozionato Vanessa. "Il rapporto tra madre e figlia non è semplice, ma io ho perdonato quelle cose che a vent'anni non riuscivo a capire. Oggi mi sento molto vicina a lei, vederla mi crea questo" ha dichiarato la conduttrice italo-spagnola non riuscendo a trattenere le lacrime.

"Ma lei lo sa?" ha chiesto la padrona di casa. "Nì... Non è sempre semplice dire le cose" ha risposto la Incontrada, seduta accanto a Gigi D'Alessio, anche lui visibilmente emozionato. "Io ho quattro figli, ma quando hai i genitori sei sempre figlio. Quando non li hai più, comprendi di essere genitore. Io sento sempre mia madre vicina a me; è una forza che non si può descrivere. Quello che mi manca è l'abbraccio.

Io purtroppo ho perso mamma, papà e un fratello" ha dichiarato il cantante napoletano. Poi ha aggiunto: "La musica è stata la mia salvezza. Nella musica porto tutta la mia sofferenza e le mie emozioni. La musica mi ha fatto diventare la mia sofferenza più leggera".

Vanessa parla della sua carriera e dell'intesa con Gigi D'Alessio

Vanessa Incontrada ha parlato della sua nuova avventura con "20 anni che siamo italiani", programma che condurrà assieme a Gigi D'Alessio in occasione dei loro vent'anni in televisione.

"Ci è venuto spontaneo accettare il programma" ha dichiarato la conduttrice quarantunenne. Poi, ha parlato del suo rapporto con Gigi: "E' un uragano, ha sempre voglia di fare tante nuove cose e non si ferma mai". Inoltre, ha raccontato della sua carriera da attrice: "Mi diverto ancora tanto perché nel fare ruoli diversi scopri anche delle cose di te che non conoscevi". Dopodiché, la bella attrice nata a Barcellona ha svelato il ricordo al quale è rimasta maggiormente legata: "Il cuore altrove (film del 2003 diretto da Pupi Avati) come il primo amore che non si scorda mai.

Mi ha dato tanto, è stato uno dei momenti più emozionanti, mi ha portato a Cannes e mi ha fatto vivere una fiaba".