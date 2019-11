Giulia De Lellis è stata intervistata da Vanity Fair Stories ed è tornata a parlare dei suoi progetti di lavoro, di come si vede tra dieci anni e del rapporto con i social. La giovane a soli 23 anni può vantare di tantissimi successi ottenuti: oltre 4 milioni di follower su Instagram, 100 mila copie vendute del suo primo libro e una storia sentimentale che prosegue a gonfie vele. Giulia durante l'intervista col celebre magazine ha svelato il segreto per cui è diventata così famosa in poco tempo, affermando che secondo lei è l'onestà ad averla ripagata: "Essendo stata molto dall'altra parte, so bene cosa vuole la mia gente".

La ragazza ha ammesso di godere della fiducia dei suoi fan perché è sempre stata vera. Infatti, nonostante la De Lellis abbia ricevuto qualche critica sui social, non è mai stata accusata di aver detto delle bugie.

L'intervista di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha risposto a tutte le domande rivolte da Vanity Fair Stories. Per quanto riguarda il suo libro 'Le corna stanno bene su tutto', Giulia ha confessato di essere stata incoraggiata da una donna misteriosa, dichiarando però di tenere segreto il nome della donna perché non è una persona che ama essere tirata in ballo: "È stata la prima a credere in me".

Dopo le considerazioni sulla sua prima opera la giovane ha rivelato che tra dieci anni si vede mamma e moglie: Giulia non ha nascosto di voler tornare nella sua amata Verona, al fianco di un uomo che la ami e mamma di tre bambini. Inoltre, la De Lellis ha ammesso che nel suo futuro vede un'azienda che porti il suo nome.

Per quanto riguarda il rapporto con i social, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confidato di non leggere più i commenti dei suoi fan.

Questo non è affatto una mancanza di rispetto, ma una reazione dopo esserci rimasta male dopo aver letto molti commenti negativi sulla foto della nipote appena nata, decidendo così di non leggere più nessuno.

Maria De Filippi: 'Su Giulia troppo pregiudizi'

Il successo di Giulia De Lellis è stato riconosciuto da molte persone tra cui Silvio Berlusconi, che si è complimentato con lei durante il Maurizio Costanzo Show.

In una recente intervista per il Fatto Quotidiano anche Maria De Filippi è tornata a parlare dell'ex corteggiatrice romana. La conduttrice televisiva ha ribadito lo splendido successo ottenuto dalla De Lellis con il libro e ha riferito di averne una copia, ma di non essere ancora riuscita a leggerlo. Secondo Queen Mary l'ex fidanzata di Andrea Damante è una persona molto intelligente perché formata dal nulla, ma purtroppo non viene considerata da tutti: "Su di lei c'è del pregiudizio, perché arriva da Uomini e Donne".