Ieri, giovedì 7 novembre, è andato in onda su Sky Uno il terzo live di X Factor 16 con tutte le nuove esibizioni dei cantanti rimasti in gara per la corsa alla finale del 12 dicembre. Nella prima manche è stato eliminato Marco Saltari perché poco convincente per la giuria e non al massimo della forma. Più tormentata e imprevedibile l'eliminazione di Lorenzo Rinaldi, che ha perso contro Giordana Petralia, salvata dai giudici.

La decisione dei giudici è stata fortemente criticata dalla maggior parte del pubblico che si è scagliata contro Giordana con commenti lapidari e non molto positivi.

Il pubblico contro Giordana per l'esito della sfida

Giordana Petralia ha passato il turno per accedere al quarto live di X Factor 16 e sui social è scoppiata la polemica, con i telespettatori sul piede di guerra per l'esito della sfida.

"Comunque penso che Giordana sia raccomandata al 100%" ha scritto un utente su Twitter. "Sto guardando adesso X Factor. Performance di Giordana: non condivido il pensiero di Mara e Malika. Questa ragazza non ha un equilibrio e utilizza male la voce. Durante tutta la canzone utilizza virtuosismi, vibrati... Esagerata" ha rincarato la dose un altro, criticando l'esibizione e il modo di cantare della ragazza.

Poi, qualcuno ha paragonato Giordana a Rita Bellanza, un'ex concorrente molto acclamata dalla giuria ma allo stesso tempo molto criticata dal pubblico: "Giordana la nuova intoccabile Rita Bellanza". Non sono mancati gli haters che hanno colto l'occasione di esprimere il loro odio e le loro frustrazioni contro la concorrente sedicenne: "Che c--a Giordana", "Giordana fa c---e . Una buona parte del pubblico però ha difeso Giordana, sostenendo quanto sia assurdo e di cattivo esempio fare del cyberbullismo contro una giovane ragazza solo per il suo stile e modo di cantare.

Insomma nonostante gli attacchi del pubblico, Giordana continua a convincere sempre di più la giuria e a lavorare duramente per arrivare alla finale del 12 dicembre.

Comunque Giordana penso sia raccomandata al 100%

I WON'T CHANGE MY MIND#XF13 — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲🌻🌻🌻 (@ItsLecce) November 7, 2019

Sto guardando adesso #XF13. Performance di Giordana: non condivido il pensiero di Mara e Malika. Questa ragazza non ha un equilibrio e utilizza male la voce. Durante tutta la canzone utilizza virtuosismi, vibrati...ESAGERATA — Giulia Pollina (@ailuiganillop) November 1, 2019

Giordana la nuova intoccabile Rita Bellanza #XF13 — ~LaFigaDiMogano (@_RoteFuchs) November 7, 2019

Onestamente sempre più basita dalla cattiveria degli haters di Giordana (che a 16 anni ha comunque una voce pazzesca e suona alla perfezione pianoforte e arpa). Ma davvero, zio buono... vi meritate solo caroteeee!!! #XF13 — cricrila (@cricrila70) November 7, 2019

Sfera Ebbasta battibecca con Malika e fa una gaffe

Nella puntata del terzo live di X Factor 2019, i battibecchi tra Sfera Ebbasta e Malika Ayane non sono mancati. Dopo la performance di Lorenzo sulle note di Baby, I love you dei Ramones, Sfera ha criticato il ragazzo dicendo che preferirebbe cantare un brano più attuale. Malika è intervenuta rispondendo: "Strano che dici così visto che questo pezzo lo passano almeno cinquanta volte al giorno in radio". Poi, il trapper ha ribattuto: "Vabbé, ma tu che radio ascolti? Radio Zeta?". Insomma, una gaffe quella di Sfera che ha gelato il pubblico in studio. Dopodiché, il giudice delle under donne ha fatto un passo indietro dicendo: "Un caloroso saluto e un caloroso bacio a Radio Zeta". Che il trapper abbia ricevuto dei rimproveri da qualcuno dietro le quinte per aver criticato Radio Zeta che fa parte del gruppo di RTL nonché partner di X Factor? Potrebbe essere, ma tanto la frittata è stata fatta e Radio Zeta non ha esitato a rispondere con una stoccata su Instagram: "Sembrava ti stessi divertendo".