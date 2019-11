Si è tenuta ieri 7 novembre agli studi Elios di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di U&D. Dopo la scelta della scorsa settimana, Alessandro Zarino non era presente, sostituito dalla sua ex corteggiatrice Veronica Burchielli. Insieme a lui, erano seduti sull'ambita poltrona rossa anche i colleghi Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e il nuovo arrivato Carlo Pietropoli. Gran parte della puntata è stata dedicata a Giulio, che ha organizzato due esterne identiche con le corteggiatrici Giulia e Giovanna.

Il fatto ha scatenato la delusione e la rabbia di quest'ultima, arrivata anche a tirare una scarpa al tronista. È stato, poi, concesso spazio a Giulia e alla discussione avuta con Daniele al termine della precedente registrazione. La romana ha quindi deciso di eliminare il corteggiatore Sonny.

Uomini e donne anticipazioni: una scarpa addosso a Giulio

Il Vicolo delle News ha diffuso il resoconto di Uomini e donne relativo alla registrazione del Trono Classico di ieri 7 novembre.

In essa, i nuovi tronisti Veronica e Carlo hanno conosciuto alcuni corteggiatori e corteggiatrici, facendo le loro prime eliminazioni. Una ragazza scesa per Carlo era una vecchia conoscenza di Giulio, con il quale aveva avuto un breve flirt. La parola è quindi passata proprio a quest'ultimo con la stessa esterna organizzata per Giulia D'Urso e Giovanna Abate. Le immagini sono andate in onda in una sorta di collage tra i video delle due ragazze che sembravano succedersi nello stesso giorno, anche se in realtà le registrazioni sono state effettuate in due date diverse.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Giovanna è apparsa decisamente delusa per quanto visto ed è arrivata persino a tirare una scarpa contro il tronista. Con lei, infatti, durante l'esterna c'era stato un bacio appassionato, avvenuto durante la notte che hanno trascorso insieme (anche se entrambi hanno precisato che non è accaduto nulla di intimo). In studio, la corteggiatrice Veronica Fedolfi ha chiesto chiarimenti sulla sua mancata esterna e ha polemizzato sul fatto che Giulia abbia raggiunto tanti followers su Instagram in una sola settimana.

Trono Classico Uomini e donne: Giulia elimina Sonny

Archiviate le lunghe discussioni relative al trono di Giulio Raselli, nella registrazione del Trono Classico di U&D la parola è passata a Giulia Quattrociocche. La tronista, al termine del precedente appuntamento in studio, aveva rincorso Daniele nel backstage ma lui era apparso irremovibile: non riusciva a capacitarsi del fatto che la romana avesse baciato Alessandro, sminuendo quello che in precedenza era accaduto tra loro.

La coppia si è poi rivista in casetta, per un parziale chiarimento, anche se Daniele in studio è apparso ancora serio e amareggiato. Giulia non è andata in esterna con Alessandro ma ha accettato l'invito di Sonny. Sebbene lui abbia organizzato un'uscita romantica, la tronista ha capito di non voler proseguire il percorso con lui e lo ha eliminato.