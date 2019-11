Si erano presentati in migliaia alle audizioni. Ora sono rimasti solo in 10. La tredicesima edizione italiana di X Factor, uno degli show più longevi e famosi di tutto il mondo, è arrivato al suo terzo Live e i giochi iniziano a farsi seri. Nel corso della puntata, infatti, vi saranno ben due cantanti eliminati. Un rischio enorme per Malika Ayane e Sfera Ebbasta [VIDEO]: entrambi i giudici, infatti, sono rimasti con due soli concorrenti e in caso di assegnazioni sbagliate potrebbero già rimanere senza concorrenti dopo sole tre puntate. L'appuntamento è per giovedì 7 novembre, dalle 21:15 su Sky Uno.

Le assegnazioni dei giudici per questo terzo live

Nel terzo live, i cantanti affronteranno due manche. Nella prima tutti e dieci i concorrenti canteranno un loro cavallo di battaglia; al termine di tutte le esibizioni, verrà chiuso il televoto e uno dei concorrenti verrà eliminato. Per questa manche, dunque, i giudici non avranno voce in capitolo su eventuali salvataggi ma il destino dei concorrenti sarà completamente in mano al pubblico da casa.

I nove concorrenti che rimarranno affronteranno poi una seconda manche, in cui canteranno le canzoni che gli sono state assegnate dai giudici. I due meno votati della manche andranno al ballottaggio e poi spetterà ai giudici scegliere chi tenere e chi eliminare. Durante le puntate di X Factor Daily sono state svelate le assegnazioni dei giudici in vista della seconda manche.

Mara Maionchi (giudice della categoria over) ha scelto “Happy” di Pharrell Williams per Nicola Cavallaro, “Foxey Lady” di Jimi Hendrix per Marco Saltari e infine 'Cornflakes' per Eugenio Campagna (il concorrente canterà un suo inedito).

Samuel, per i suoi gruppi, ha scelto: "All Or Nothing" di Elliphant per i Booda, per i Seawards "Vedrai, vedrai" di Luigi Tenco e per i Sierra la canzone di Fabrizio De Andrè "Le acciughe fanno il pallone". Per gli under donna di Sfera Ebbasta, il giudice ha scelto “Bellyache” di Billie Eilish per Giordana e “C’est la vie” di Achille Lauro per Sofia. Infine, per gli under uomini di Malika Ayane la giudice ha scelto “Baby I Love You” dei Ramones per Lorenzo Rinaldi e “Why’d You Only Call Me When You’re High?” degli Arctic Monkeys per Davide.

X Factor 13: Marracash ospite del terzo live

L'ospite del terzo live di X Factor sarà Marracash (come annunciato da Sky). L'artista, il 31 ottobre, ha pubblicato il suo nuovo disco 'Persona' nel quale ha collaborato con lo stesso Sfera Ebbasta, giudice di X Factor. Per il cantante siciliano si tratta del settimo album in carriera. Nel corso del terzo live Marracash presenterà l'album e si esibirà, presumibilmente, in una delle canzoni dell'album appena pubblicato.

Duetto con Sfera Ebbasta in vista? Per scoprirlo sarà necessario attendere il terzo live, in onda giovedì 7 novembre.