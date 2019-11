Inizia a scaldarsi l'atmosfera ad X Factor. Durante la seconda puntata dei live, andata in onda ieri sera 31 ottobre in diretta su Sky Uno, Sfera Ebbasta e Malika Ayane hanno infatti dato vita ad un battibecco abbastanza acceso in merito all'esibizione del concorrente Enrico Di Lauro, membro della squadra della cantautrice milanese, eliminato a fine puntata.

Sfera Ebbasta critica la performance del concorrente di Malika Ayane

Subito dopo l'esibizione del giovane concorrente il Trap King di Cinisello Balsamo ha criticato la sua performance, arrivando ad esortare il ragazzo a fare di meglio, in maniera abbastanza netta, queste le sue parole: "L'ultima volta sei andato al ballottaggio, questo avrebbe dovuto accendere in te una lampadina di allarme.

Io non ho constatato un tuo upgrade nell'ultima esibizione rispetto alla precedente, ho avuto modo di notare una coreografia che brillava, ma tu brillavi un po' meno. Tu hai le carte in tavola, ma devi tirare fuori le pa..., bro".

Un commento sicuramente colorito ma in linea con il pensiero espresso da Samuel e Mara Maionchi – anche loro hanno infatti manifestato alcune riserve sull'esibizione di Di Lauro – che tuttavia non è piaciuto a Malika Ayane, che, a dir poco indispettita, ha voluto replicare soltanto a Sfera Ebbasta.

'Se non hai sentito l'upgrade è perché sei sordo'

"Se tu non hai sentito l'upgrade è perché sei sordo", ha infatti tuonato la cantante milanese puntando ripetutamente l'indice in direzione del collega giudice, che non si è fatto problemi a rispondere in maniera tanto istantanea quanto diretta e sfrontata: "Io ci sento bene Malika, molto bene. La classifica parla, Spotify parla bella".

Una risposta che ha evidentemente scaldato l'atmosfera, a poco è servito il flebile tentativo di Sfera Ebbasta di smorzare i toni affermando: "Scherzo Malika".

"Cosa c'entra Spotify adesso ?", ha infatti replicato la giudice del team Under Uomini. "Mi hai detto che sono sordo, soltanto perché ho espresso il mio parere", ha provato a controbattere Sfera.

"Dici che non hai sentito l'upgrade, se non lo hai sentito il problema è tuo", ha poi concluso Malika, smettendo di colpo di dare ascolto al trapper e tornando a rivolgersi al suo concorrente, che sarebbe stato poi eliminato a fine puntata.

La discussione tra Malika e Sfera Ebbasta è poi proseguita, seppur con toni molto più pacati, anche durante l'Extra Factor andato in onda subito dopo la puntata.

Sfera Ebbasta protagonista di un botta e risposta con Mika nella prima puntata dei live

Quella di ieri è stata una puntata sicuramente più accesa rispetto alla prima, andata in onda una settimana fa, durante la quale tutti e quattro i giudici, complice forse il fatto che tre di loro fossero al debutto assoluto in una diretta di X Factor, erano parsi abbastanza frenati nei giudizi e sin troppo diplomatici nei confronti dei concorrenti degli altri team.

Soltanto l'intervento di Mika – ospite del primo live e giudice d'eccezione a cui era stato assegnato l'arduo compito di salvare uno solo tra i tre concorrenti a rischio eliminazione – che aveva criticato 'Giordana', concorrente del team di Sfera Ebbasta, aveva scaldato gli animi. Anche in quel caso il trapper di Cinisello Balsamo aveva dimostrato di non avere peli sulla lingua, criticando apertamente il look di Mika, che poco prima aveva fatto altrettanto con la sua concorrente.