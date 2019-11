Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera d'epoca, "Il Paradiso delle signore", ambientata in un immaginario centro commerciale milanese degli anni 60'. Il cast della quarta stagione ha riconfermato molti degli interpreti delle precedenti stagioni, fra cui Alessandro Tersigni (Vittorio), Enrico Oetiker (Riccardo Guarneri), Federica Girardello (Nicoletta), Gloria Radulescu (Marta Guarneri) e Roberto Farnesi (Umberto Guarneri).

Ad oggi, il nuovo ciclo di episodi, iniziato lo scorso 14 ottobre, è riuscito ad ottenere ottimi risultati, interessando più di 1.5 milioni di telespettatori a puntata con uno share del 13 %. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda su Rai 1 dall'11 al 15 novembre, ogni pomeriggio a partire dalle ore 15.30. Al centro delle le vicende di questa settimana ci sarà il piano di fuga di Nicoletta e Riccardo e quello organizzato da Umberto ed Adelaide per mettere le mani sul patrimonio dei Brancia.

Vittorio pensa che Marta è incinta

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Cesare comunicherà a Nicoletta di aver accettato un'importante offerta di lavoro a Bari e di doversi trasferire là in breve tempo. A seguito di questa notizia, Silvia inizierà a preparare i bagagli per l'imminente partenza, senza sapere che la figlia non ha nessuna intenzione di trasferirsi col marito in Puglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Marcello si recherà in caffetteria e si proporrà come cameriere, mentre Roberta verrà contattata da un autore intenzionato a pubblicare il romanzo scritto da Federico. Anita sarà costretta ad assentarsi dal lavoro per motivi di famiglia e lo comunicherà tempestivamente a Salvatore. Al Paradiso, Agnese spingerà sua nipote Rosalia a proporsi come Venere e ad avvicinarsi a Rocco. Dopo aver saputo che Roberta intende accettare l'offerta dell'editore, Marcello deciderà di avvicinarla per consigliarla di non fidarsi troppo di una persona che non conosce.

Il lieve malore di Marta farà credere a Vittorio che sua moglie possa essere in attesa del loro primo figlio. Umberto accetterà di sedurre Flavia per portare avanti il piano che lui ed Adelaide hanno organizzato per impossessarsi del patrimonio della Brancia.

Riccardo rivela i suoi piani di fuga a Cosimo

Roberta si sentirà sempre più vicina a Marcello, mentre Agnese presenterà Maria a Rocco. Quest'ultimo, però, non rimarrà molto colpito dalla ragazza e indirizzerà i suoi interessi nei confronti di Marina.

Nel frattempo, Riccardo confiderà a Cosimo di voler fuggire insieme a Nicoletta, rendendosi conto, soltanto dopo, di aver commesso un gravissimo errore. I due amanti, infatti, non riusciranno a fuggire insieme a causa di Cesare che li sorprenderà con un gesto davvero inaspettato.