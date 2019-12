Andrea Damante ha un nuovo amore, o almeno questo è quello che si evince dagli scatti esclusivi pubblicati sul settimanale "Chi" nel numero dell'11 dicembre. La pagina Instagram della rivista di Gossip ha mostrato in anteprima alcune delle foto che confermano la frequentazione in corso tra l'ex di Giulia De Lellis e Claudia Coppola, una modella con la quale sembra aver dimenticato Viviana Vizzini.

Il servizio di 'Chi' sul 'Dama'

La vita sentimentale di Andrea Damante non smette di interessare gli appassionati di cronaca rosa: anche per questo motivo, il settimanale "Chi" è tornato ad occuparsi del ragazzo e del flirt che sta vivendo da pochi giorni con una bella mora.

Come aveva anticipato il giornalista Gabriele Parpiglia sui social network, la presunta nuova fiamma del dj si chiama Claudia Coppola ed è una modella che vive a Milano. La pagina Instagram ufficiale della rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato in anteprima due foto che saranno contenute nel servizio che il giornale dedicherà a questa storia.

Stando a quello che sostengono i bene informati, i paparazzi avrebbero sorpreso la presunta neo coppia al "Dry", un noto ristorante della città, intenta a scambiarsi baci in vetrina e sguardi di forte complicità.

Il "Dama" e l'indossatrice che è stata pizzicata al suo fianco sono stati anche fotografati mentre lasciavano il locale insieme. "Chi", infine, sostiene che Andrea e Claudia il giorno dopo abbiano cenato in un altro posto di Milano molto conosciuto, lasciando intendere che le loro intenzioni sono più serie che mai.

Già finito il presunto flirt con Viviana

Andrea Damante, soltanto tre settimane fa, era stato paparazzato in compagnia di quella che sembrava essere la sua nuova fidanzata. Viviana Vizzini, bionda ex corteggiatrice di Uomini e donne, era considerata dagli addetti ai lavori la ragazza con la quale il dj stava provando a dimenticare Giulia De Lellis. La sua presunta relazione con quest'ultima, però, sarebbe finita in fretta e l'ex tronista avrebbe dunque voltato pagina.

Insomma, la vita privata del bel Damante è in continua evoluzione: da quando è finita la relazione con l'influencer romana, il giovane sembra non riuscire più a trovare un "porto sicuro". Fatta eccezione per tante brevi frequentazioni con bellissime ragazze, infatti, Andrea non ha mai ufficializzato nessuna storia d'amore dopo la rottura con Giulia.