Sono passati un paio di giorni da quando in rete ha iniziato a circolare un rumor su Andrea Damante e Giulia De Lellis. Chi tiene d'occhio il ragazzo su Instagram, infatti, ha notato che il 25 dicembre ha intonato in un video "Dedicato a te", brano de Le Vibrazioni dove è ripetuto più volte il nome della sua ex nel ritornello. Il cugino dell'ex tronista di Uomini e donne, però, ha tenuto a precisare che la canzone scelta in quell'occasione non ha nulla a che fare con l'influencer, ma è soltanto una delle prime che il dj ha imparato a suonare con la chitarra.

Andrea e Giulia: la precisazione di Angelo Fasciana

I fan dei "Damellis" che ipotizzavano un possibile riavvicinamento tra i loro beniamini dopo la dedica musicale che Andrea sembrava aver fatto a Giulia, dovranno ricredersi: il dj non intendeva lanciare un romantico messaggio alla sua ex quando ha intonato sui social network il brano "Dedicato a te" de Le Vibrazioni.

A smentire il Gossip circolato nei giorni scorsi sul web è stato Angelo Fasciana, cugino del "Dama": il ragazzo, che in passato ha partecipato a "Riccanza", si è esposto su Instagram per fare un'importante precisazione su quello che è accaduto a Natale.

Dopo aver letto gli articoli che sono stati scritti e le supposizioni che alcuni hanno fatto sulla dichiarazione d'amore in musica che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto all'influencer, il parente ha tuonato in rete: "Un sacco di ca...".

"Voglio spezzare una lancia a favore di mio cugino: lui suona questa canzone con la chitarra da quando ha 14 anni. Forse, è uno dei primi pezzi che ha imparato".

Natale con le rispettive famiglie per Damante e la De Lellis

Smentita la presunta dedica social a Giulia De Lellis, Andrea Damante non smette di certo di far parlare di sé per la sua movimentata vita amorosa: soltanto una settimana fa, infatti, il ragazzo ha ufficializzato il flirt con Claudia Coppola tramite alcune Instagram Stories.

Il dj, per la prima volta da quando è stato lasciato dall'influencer, si è fatto vedere sul web accanto ad una bella ragazza: la mora che l'ex tronista di Uomini e Donne sta frequentando da qualche tempo, gli ha fatto compagnia in montagna fino allo scorso 23 dicembre.

Il Natale, infatti, il "Dama" l'ha trascorso nella sua Sicilia con tutti i familiari, esattamente come la sua più famosa ex fidanzata.

Grazie al profilo IG della romana, i curiosi hanno saputo che si trova nella sua città da qualche giorno e con lei c'è anche il compagno Andrea Iannone, che ormai è diventato parte integrante della famiglia De Lellis, tanto da condividere con loro anche il periodo delle feste.