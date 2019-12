Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le puntate spagnole de Il Segreto che andranno in onda tra un po' di tempo anche da noi in Italia, su Canale 5. Occhi puntati soprattutto sul ritorno in scena di Don Anselmo, lo storico prete di Puente Viejo che ricomparirà dopo un lungo periodo di assenza. E poi ancora ci sarà la morte di un altro personaggio chiave della soap: parliamo dello sceriffo Meliton, che verrà ucciso dal perfido Fernando Mesia.

Il Segreto, le anticipazioni: Don Anselmo ritorna in paese dopo tempo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto rivelano che Don Anselmo farà il suo ritorno in paese, perché fortemente preoccupato per la situazione che stanno vivendo i concittadini, dato che rischiano di essere sommersi dalle acque del nuovo bacino idrico inaugurato da poco a Puente Viejo.

Un ritorno che rappresenterà un vero e proprio sollievo per Don Berengario, che, in questo periodo, ha dovuto fare tutto da solo e che ben presto dovrà affrontare anche altri problemi. Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, infatti, rivelano che il prelato che ha preso il posto di Don Anselmo, scoprirà di essere padre.

Il parroco, infatti, apprenderà che Ester, in realtà, è sua figlia e per tale motivo deciderà di accoglierla all'interno della sua canonica. Col passare degli episodi verrà fuori che durante il periodo trascorso in seminario, Don Berengario ebbe una relazione clandestina con Marina, una donna che, in seguito, scomparve nel nulla.

Le puntate spagnole de Il Segreto: Meliton viene ucciso da Fernando Mesia ma poi 'torna'

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il Segreto che andranno in onda tra un po' di tempo su Canale 5 rivelano che assisteremo anche all'uscita di scena di un altro personaggio. Stiamo parlando di Meliton, lo sceriffo del paese che cadrà nella trappola ordita dal perfido Fernando Mesia, nuovamente vittima della sua follia.

E sarà proprio Fernando a farlo fuori, sparandogli contro dei colpi di pistola che saranno fatali per lui e che lo porteranno alla morte. Un epilogo a dir poco amaro per Meliton, anche se le ultime anticipazioni de Il Segreto rivelano che gli sceneggiatori hanno pensato ad un suo ritorno in scena, che tuttavia dovrebbe essere molto breve.

Di sicuro lo sceriffo di Puente Viejo, in questo suo breve ritorno 'in vita', avrà modo di parlare con Tiburcio, il suo migliore amico terreno. Ma come avverrà questa chiacchierata? Non si esclude che Meliton possa tornare in scena nuovamente sotto forma di 'fantasma' oppure comparire nel sonno a Tiburcio.