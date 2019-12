C’era attesa per la registrazione post natalizia (27 dicembre) del trono over di Uomini e Donne. Dopo le scintille delle precedenti puntate Gemma Galgani e Juan Luis Ciano erano arrivati ad un bivio. La dama non aveva gradito le continue segnalazioni sull’odontoiatra e, come riferito da Il Vicolo delle News, questo pomeriggio ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza. Una rottura che ha di fatto determinato la fine dell’avventura del cavaliere napoletano nel people show di Canale 5 in quanto è stato rifiutato anche da un’altra dama.

Brutte notizie anche per Valentina Autiero che ha incassato il benservito da Erik che non ha gradito alcuni atteggiamenti della quarantenne di Anzio, scoppiata in lacrime. Non decollano neanche le love story di Samuel Baiocchi. Quest’ultimo ha chiuso sia con Arianna che con Simonetta mentre Barbara De Santi ha spiazzato tutti, rivelando che Armando Incarnato le aveva chiesto il numero di telefono.

Ciano incassa il no di Aurora, Erik chiude con la Autiero

Nel corso della registrazione del 27 dicembre si è conclusa l’avventura di Juan Luis Ciano a Uomini e donne.

Chiusa la conoscenza con Gemma Galgani, il cavaliere ha manifestato l’intenzione di relazionarsi con Aurora che, però, ha rifiutato le avance dell’odontoiatra. A questo punto Maria De Filippi ha chiesto alle altre dame presenti nel parterre se erano interessate a frequentare Juan, ma nessuna si è fatta avanti. Epilogo inevitabile per Ciano che ha salutato la conduttrice del dating show ed ha lasciato lo studio. In seguito è toccato a Valentina Auterio raccontare le sue pene d’amore con Erik. Per la quarantenne c’è stato un brusco risveglio dopo una settimana tormentata per problemi personali.

Il cavaliere ha riferito che al suo fianco vuole una persona euforica e che certe reazioni non gli sono piaciute. La quarantenne non ha trattenuto le lacrime ed ha spiegato che, forse, è colpa sua se non è riuscita a fidanzarsi a 40 anni.

Nel discorso si è inserito Gianni Sperti che ha incoraggiato ed elogiato Valentina. Per l’opinionista l’Autiero non deve demordere in quanto è una persona sincera e prima o poi troverà la persona giusta.

Simonetta non gradisce lo scherzo di Samuel, Barbara non lascia il numero ad Armando

La scorsa settimana Samuel Baiocchi era stato protagonista di un acceso confronto con le sue corteggiatrici. A distanza di sette giorni, l’imprenditore bolognese ha deciso di voltare pagina. Prima ha precisato che con Arianna non è scattato nulla. Diversa la situazione per quanto concerne Simonetta che non ha gradito uno scherzo telefonico del cavaliere che si è spacciato per Juan Luis ed ha manifestato l’intenzione di uscire con lei. Burla che la dama non ha apprezzato. Da qui la decisione di interrompere bruscamente qualsiasi tipo di rapporto con Samuel.

Finale di registrazione dedicato a Barbara De Santi che ha chiuso con Pasquale e Amedeo ed ha raccontato di aver avuto un’inaspettata richiesta da parte di Armando. Quest’ultimo, dopo infinite discussioni, le ha chiesto il numero di telefono. Richiesta rispedita al mittente con l’insegnante che ha precisato che tra lei ed Incarnato ci può essere solo amicizia.