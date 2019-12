Dopo aver ufficializzato sui social network la sua frequentazione con Claudia Coppola, Andrea Damante ritorna al centro del Gossip per un gesto che sta facendo molto discutere. Il giorno di Natale, infatti, il bel dj ha caricato su Instagram delle Storie nelle quali lo si vede accompagnare alla chitarra un amico, che con lui stava riproducendo la canzone "Dedicato a te" de Le Vibrazioni. Sapendo che nel ritornello di questo brano viene nominata più volte il nome di una certa Giulia, in tanti hanno pensato che il ragazzo volesse lanciare un messaggio alla sua più famosa ex, la De Lellis.

Il gesto social di Damante fa discutere

Perché tra tante belle canzoni, Andrea Damante ha scelto di intonarne una che sembra una dedica, neppure troppo velata, alla ex Giulia De Lellis? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di gossip dopo aver visto alcune Storie che ha pubblicato il dj su Instagram ieri, mercoledì 25 dicembre.

Nei filmati in questione, si vede il giovane suonare la chitarra e fare da seconda voce ad un amico: i due hanno prima riprodotto quello che sembra essere un loro inedito e poi si sono cimentati con la cover di "Dedicato a te" de Le Vibrazioni.

"Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, sei immensamente Giulia", recita così il ritornello della canzone che l'ex tronista di Uomini e donne ha scelto di condividere con i suoi tantissimi follower.

Chi ha seguito la storia d'amore tra i "Damellis", ricorderà certamente che questo pezzo ha fatto loro un po' da colonna sonora, soprattutto all'inizio, mentre i due si frequentavano davanti alle telecamere di Canale 5,

Natale in coppia per Andrea e Giulia

Se l'intenzione di Damante era davvero quella di fare una dolce dedica alla De Lellis è presto per dirlo, fatto sta che fa riflettere che il ragazzo abbia scelto una canzone come quella de Le Vibrazioni per dimostrare le sue abilità di accompagnatore alla chitarra.

I fan che hanno sempre creduto e sperato in un ritorno di fiamma tra i "Damellis", pensano che il gesto del dj non sia affatto casuale, ma questo soltanto lui può saperlo con certezza.

I fatti, però, dimostrano che sia Giulia che Andrea attualmente sono felicemente accompagnati: lei è fidanzatissima con Iannone dalla scorsa estate (e con lui ha trascorso il Natale a Roma), mentre lui ha condiviso un paio di giorni in montagna con Claudia Coppola, la sua nuova fiamma.

La frequentazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella, estranea al mondo dello spettacolo, si dice vada avanti da circa un mese: dopo essere stati paparazzati a Milano in atteggiamenti affettuosi, i due hanno deciso di mostrarsi affiatati e sorridenti sul profilo Instagram di lui qualche giorno prima di Natale.