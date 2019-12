Arrivano direttamente dagli Stati Uniti nuove interessanti anticipazioni su una delle soap opera più note al pubblico italiano, "Beautiful". Nelle trame diffuse in patria si evince nettamente che nelle prossime settimane la coppia formata da Ridge Forrester e Brooke Logan attraverserà un'importante crisi matrimoniale che spingerà Shauna ad approfittare della situazione per farsi avanti con lo stilista. Da ricordare che le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda negli Stati Uniti nelle prossime settimane e quindi le vicende raccontate qui di seguito sono molto avanti rispetto a quelle che i telespettatori italiani stanno vedendo in questi giorni su Canale 5.

Brooke e Ridge litigheranno a causa di Thomas

Le anticipazioni americane di "Beautiful" ci segnalano che la crisi matrimoniale di Brooke e Ridge alimenterà senza sosta le speranze di Shauna Fulton di poter conquistare l'affascinante Forrester. Quest'ultimo, infatti, si troverà in forte disaccordo con la moglie a causa di Thomas e troverà nella Fulton una valida amica con cui confidarsi e da cui trovare conforto al momento del bisogno. Il motivo principale di discordia fra i due coniugi sarà la caparbietà di Ridge di difendere sempre il figlio anche quando Brooke proverà a dimostrargli che, a suo parere, Thomas è soltanto un mostro senza cuore che si è reso protagonista di azioni imperdonabili.

A peggiorare la situazione fra i due coniugi ci saranno anche i tentativi di Brooke di convincere Hope ad adottare Douglas per allontanarlo dal padre e farlo vivere insieme a lei e a Liam. L'iniziativa di Brooke, infatti, non piacerà assolutamente a Ridge, che si mostrerà fin da subito contrario dato che il figlio non è morto, ma è vivo e vegeto. Precedentemente, infatti, Thomas era stato creduto morto dopo essere scivolato in un liquido che apparentemente sembrava essere un acido ma che poi si era rivelata essere soltanto un liquido innocuo.

Quinn assiste al bacio di Ridge e Shauna

La perduta tranquillità familiare in casa Forrester, spingerà Shauna Fulton a prendere coraggio e baciare improvvisamente Ridge. Il gesto inaspettato della donna sorprenderà il Forrester che non perderà tempo a dire alla sua amica di non avere nessuna intenzione di iniziare un flirt con lei in quanto ancora intenzionato a recuperare il suo rapporto con Brooke. Nonostante le parole di Ridge però, qualcun altro verrà a sapere del bacio. Si sta parlando di Quinn Fuhler che involontariamente assisterà all'avvicinamento di Ridge e Shauna e ne parlerà con quest'ultima per chiedergli spiegazioni e raccontargli che anche lei tempo prima aveva provato una forte attrazione per il Forrester nonostante già amasse suo marito Eric.