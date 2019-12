Sembra proprio che questo Natale non porterà serenità alle coppie di Un posto al sole. Nonostante le puntate relative ai giorni festivi saranno, come da tradizione, decisamente più tranquille, subito dopo le trame continueranno ad andare avanti in un clima tutt'altro che armonioso. A quanto pare ci sarà aria di crisi per una delle coppie più inossidabili di Un posto al sole: Viola ed Eugenio. I due dovranno fare i conti con una proposta di lavoro fatta al magistrato, che non farà affatto contenta sua moglie.

Sull'altro versante Andrea e Arianna, dopo aver avuto un duro scontro, sembreranno trovare un punto d'accordo sulla questione del viaggio a Londra, ma non tutto andrà come previsto. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre.

Crisi tra Viola ed Eugenio

Dopo una lunga pausa, il personaggio di Viola (Ilenia Lazzarin) ha fatto ritorno a Un posto al sole assieme al piccolo Antonio, per sostenere la sua famiglia in seguito all'arresto di Diego.

C'è da dire però che la Bruni non è mai entrata nel vivo delle trame, restando un po' relegata a figura di contorno in questa vicenda. Ebbene sì, nelle puntate natalizie ci saranno importanti sviluppi per il suo personaggio, che potrebbero portarla nuovamente al centro delle trame. Nei prossimi episodi Eugenio Nicotera (Paolo Romano) riceverà un'importante offerta di lavoro e questo sarà motivo di conflitto tra lui e sua moglie.

Una proposta importante

Il pericoloso lavoro di magistrato era stato, in passato, causa di forti tensioni tra la coppia, quindi tale storyline resterebbe in linea con le vicende dei personaggi.

Non ci sono molti dettagli su questa proposta, quindi per scoprire se si tratta di un trasferimento o una promozione bisognerà pazientare qualche giorno. Il punto più importante, però, è capire se e quanto questa nuova condizione potrà spingere Viola a tornare a Napoli, aprendo la strada a un suo ritorno in pianta stabile e non in fugaci apparizioni come è accaduto finora.

Arianna pronta per Londra

Nelle puntate precedenti Arianna (Samanta Piccinetti) si era mostrata decisamente contrariata all'idea di trasferirsi in Inghilterra con Andrea (Davide Devenuto), tuttavia qualcosa evidentemente cambierà e la donna si farà convincere dal marito a partire insieme a lui.

Quando i due saliranno sull'aereo si troveranno di fronte a un passeggero del tutto inaspettato. Non ci sono indizi per capire chi possa essere questo personaggio misterioso, ma soprattutto non è chiaro se questo viaggio sia una semplice vacanza o un sopralluogo per l'inizio di una nuova avventura per la coppia.