Per la serata del 31 dicembre si rinnoverà su Canale 5 l'appuntamento con Capodanno in musica, lo show evento condotto da Federica Panicucci che accompagnerà gli spettatori Mediaset verso il 2020. La messa in onda dello show è prevista a partire dalle 21 circa, subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, e andrà avanti fino alle 2 di notte circa. Tantissimi gli ospiti e i cantanti che si avvicenderanno sul palco dello show: da Annalisa a Giordana Angi passando per Raf e Umberto Tozzi.

Gli ospiti di Capodanno in musica, lo show di fine anno di Canale 5 condotto dalla Panicucci

Le anticipazioni sul Capodanno in musica 2019 di Canale 5 rivelano che anche quest'anno saranno tantissimi gli artisti che hanno accettato di esibirsi live sul palco dello show che terrà compagnia al pubblico per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Tra gli ospiti annunciati dal promo, che in queste ore sta circolando sui social e in televisione, ci sono: Annalisa, una delle artiste più apprezzate tra quelle che sono state lanciate dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. E poi ancora Anna Tatangelo, Fabrizio Moro e Francesco Renga.

Occhi puntati anche sugli artisti che piacciono ai giovani e giovanissimi: quest'anno arriveranno sul palco Giordana Angi, protagonista dell'ultima edizione del talent show di Canale 5 ma anche Riki Marcuzzo. La serata potrà contare inoltre sulla presenza di Elodie, Danti, MondoMarcio, Shade.

Gli spoiler di questa lunga serata di fine anno in onda su Canale 5 (e a partire dalle 23.45 anche in contemporanea su Rete 4) rivelano che saranno presenti anche J-Ax e Fabio Rovazzi, così come Fred De Palma, Mamacita e la coppia composta da Raf e Umberto Tozzi.

Si rinnova la sfida tv del 31 dicembre tra Capodanno in musica e L'anno che verrà

Insomma una serata che si preannuncia decisamente ricca di ospiti e di artisti che dalle 21 alle 2 di notte circa, si avvicenderanno sul palco dello show. E anche quest'anno la Panicucci dovrà sfidare la temutissima concorrenza de L'Anno che verrà, lo show di punta del Capodanno di Rai 1 che quest'anno sarà ancora nelle salde mani di Amadeus, il quale il prossimo anno sarà il conduttore e direttore artistico del 70esimo Festival della canzone italiana di Sanremo.

Negli anni precedenti, ad avere la meglio dal punto di vista della sfida auditel, è stato sempre lo show di Rai 1, seguito da una media di oltre 5 milioni di fedelissimi spettatori contro i 2.5 milioni che hanno seguito la serata in musica di Canale 5. Cosa succederà quest'anno? La Panicucci riuscirà ad avere la meglio sull'agguerrita concorrenza della Rai? All'auditel l'ardua sentenza.