Ieri sera, giovedì 26 dicembre, su Real Time è andata in onda una nuova puntata di Rivelo: Lorella Boccia ha intervistato, ovviamente separatamente, gli ex fidanzati Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. La giovane, in modo particolare, ha catturato l'attenzione dei telespettatori quando ha raccontato il difficile momento che ha vissuto dopo l'esperienza da corteggiatrice di Uomini e donne; l'ex tronista argentino, invece, si è scusato per aver parlato male della ragazza con la quale è stato per più di 4 anni.

Nicole e Fabio protagonisti a 'Rivelo'

Dopo Cecilia Rodriguez e le sue interessanti dichiarazioni su Giulia De Lellis, è toccato a due ex protagonisti di Uomini e Donne raccontarsi a "Rivelo", il programma di Real Time condotto per il secondo anno consecutivo da Lorella Boccia. La napoletana si è confrontata sia con Fabio Colloricchio che con Nicole Mazzocato, che sono stati fidanzati per tanto tempo fino a qualche mese fa, quando lui ha annunciato la rottura prima di partire per l'Isola dei Famosi spagnola.

Durante il reality sulla sopravvivenza, il ragazzo si è avvicinato ad un'altra concorrente, Violeta, con la quale fa tutt'ora coppia: parlando con quest'ultima, l'argentino si è lasciato andare ad affermazioni poco lusinghiere nei confronti dell'ex fidanzata. Alla presentatrice che gli ha chiesto spiegazioni sull'aggettivo "infernale" che ha attribuito alla relazione con l'influencer, l'ex tronista ha spiegato che nell'ultimo periodo lei era fredda e il sentimento si era spento. La padrona di casa, però, ha difeso la giovane dicendo al suo ospite: "Sei proprio un para... contraddittorio. Le cose che hai detto su di lei non sono state rispettose, così come non lo è stato fare l'amore con Violeta davanti alle telecamere".

La Mazzocato parla dei suoi problemi dopo Uomini e donne

Nicole ha spiegato a Lorella che ha denunciato l'ex fidanzato perché si è sentita umiliata e ferita dalle sue parole: "Se dovesse chiedermi scusa, non ritirerei la querela".

In effetti, su suggerimento della Boccia, Colloricchio si è detto pentito delle cose poco carine che ha detto sulla storia d'amore con la Mazzocato, ma pare non sia stato molto convincente.

Prima di lasciarsi andare a parole al miele per il suo attuale compagno, l'influencer ha rivelato qualcosa di assolutamente inaspettato nell'intervista che ha rilasciato al programma di Real Time. Facendo riferimento al periodo immediatamente successivo all'esperienza da corteggiatrice di Fabio a Uomini e Donne, Nicole ha fatto sapere: "Dopo la fine della trasmissione, sono stata sommersa da insulti e critiche. Ero entrata in un tunnel e non riuscivo più a dare un senso alla mia vita".

"Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili e sfioravo l'anoressia. Ho pensato spesso al suicidio", ha ammesso la ragazza prima di raccontare di esserne uscita grazie all'aiuto di uno psicologo.