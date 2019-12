Prosegue, senza sosta, lo straordinario successo della soap Un posto al sole. La produzione partenopea, ideata nel lontano 1996 da Wayne Doyle, continua infatti a collezionare ottimi risultati in termini di share, anche nel freddo periodo invernale. Dopo gli episodi interamente dedicati alle festività natalizie, da lunedì 27 dicembre a venerdì 3 gennaio andranno in onda nuove storyline che seguiranno le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini alle prese con i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.

Nonostante il clima gioviale non mancheranno, tuttavia, trame dai toni decisamente più duri e avvincenti. In questo contesto si colloca la controversa vicenda che ormai, da tempo, coinvolge i coniugi Ferri.

Alta tensione tra Eugenio e Viola

Dopo l'arrivo di Viviana a Napoli, Filippo sarà, infatti, sopraffatto dalla paura che la sua ex amante possa svelare a Serena il tradimento consumatosi a Tenerife. Dopo un brusco litigio con Renato, la Carlino andrà infatti su tutte le furie e il crescente risentimento nei confronti della famiglia Ferri farà valutare alla donna l'ipotesi di svelare a Serena il tradimento del marito.

Una situazione che getterà nel panico Filippo, sempre più convinto che l'idillio matrimoniale con la Cirillo possa subire un brusco stop.

Se Filippo e Serena vivranno un periodo di forte tensione, nei prossimi episodi di Un posto al sole un'altra storica coppia della soap dovrà affrontare una situazione molto complessa. Eugenio e Viola, da tempo lontani dai riflettori, torneranno protagonisti a causa di un nuovo incarico lavorativo che verrà proposto al magistrato. Una situazione che comporterà il trasferimento della coppia a Napoli. Per nulla entusiasta, Viola esporrà le sue reticenze al marito, ma la tensione raggiungerà il suo culmine quando Eugenio verrà contattato dell'avvocato Aldo Leone. Una misteriosa chiamata finirà per acuire i già tesi rapporti tra il magistrato e la moglie.

Anticipazioni Un posto al sole: Otello organizza una festa a Palazzo Palladini

Come anticipato gli episodi di Un posto al sole, in onda su Rai 3 fino al 3 gennaio, proporranno anche storyline dai toni più distesi e goliardici. In questo contesto si colloca la prossima trama che interesserà Otello e Renato. Desideroso di dimostrare la sua influenza, Poggi spronerà il simpatico Testa a organizzare una festa per l'arrivo del nuovo anno. Il Capodanno a Palazzo Palladini si svolgerà, dunque, in un clima festoso, sebbene non mancheranno colpi di scena entusiasmanti. In particolare, Guido e Mariella dovranno fare i conti con l'inaspettata visita di un ospite misterioso.