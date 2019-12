L'appuntamento con Il Paradiso delle signore tornerà in onda a partire da lunedì 30 dicembre, con la messa in onda dei nuovi episodi inediti che faranno compagnia agli spettatori di Rai 1 fino al prossimo 3 gennaio 2019. Tanti i colpi di scena che ci saranno in queste nuove puntate, tra cui il ritorno a Milano di Roberta che troverà una sorpresa anche da parte del suo fidanzato. E poi ancora le Veneri saranno impegnate con l'organizzazione della festa di Capodanno.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 3 gennaio: Clelia e Luciano lavorano assieme

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1 a partire da lunedì 30 dicembre, rivelano che dopo il ritorno a Milano, Roberta riceverà una sorpresa da parte del suo amato Federico.

Questa volta, però, la ragazza sente che qualcosa è cambiato soprattutto alla luce del bacio che c'è stato con Marcello. E così si sfogherà con la sua amica Gabriella, cercando un consiglio su come comportarsi e cosa fare.

Intanto al Grande Magazzino riprende l'attività lavorativa dopo lo stop per il periodo natalizio. Clelia e Luciano, così, torneranno ad essere fianco a fianco in questa esperienza lavorativa e cercheranno di lasciarsi alle spalle tutto quello che c'è stato. Le Veneri, invece, sono alle prese con l'organizzazione della festa di Capodanno.

E poi ancora gli spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 3 gennaio 2020, rivelano che Agnese soffrirà moltissimo per la mancata risposta alla lettera da parte del marito: addirittura la missiva è stata riconsegnata al mittente. Intanto anche Salvatore comincia ad aver paura del fatto che suo padre possa essere sparito per davvero, dato che non ha mai risposto alla lettera che gli era stata recapitata.

Ludovica vede Angela come una minaccia, Umberto nei guai

Occhi puntati anche su Riccardo, che vuole aiutare Angela mentre Ludovica farà di tutto per tenere il ricco rampollo tutto per sé. Intanto Roberta non sa più come uscirne dalla situazione sentimentale piuttosto ingarbugliata che si è venuta a creare nella sua vita. È molto preoccupata e cercherà di trovare una risposta a questo dilemma rifugiandosi nei libri.

Intanto Federico sta per tornare a casa dopo aver ottenuto una breve licenza lavorativa come militare.

Ludovica, invece, continua a percepire Angela come se fosse una vera e propria minaccia per lei, nonostante sia stata messa in guardia da Adelaide, che le ha chiesto di farsi da parte e di non intromettersi. Flavia e Adelaide, invece, cominceranno ad avere dei seri dubbi sui sentimenti di Umberto, dato che ha promesso ad entrambe lo stesso bracciale.