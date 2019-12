Cambia la programmazione della soap opera Il Paradiso delle signore durante il periodo delle feste di Natale 2019. Ormai l'appuntamento con la soap opera è diventato irrinunciabile per oltre 1.6 milioni di spettatori che tutti i giorni si collegano con la rete ammiraglia Rai per seguire le nuove avventure dei vari protagonisti del Paradiso. Tuttavia nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre bisognerà fare a meno della soap, dato che la messa in onda risulta sospesa per il periodo delle festività.

La soap Il Paradiso delle signore sospesa nella settimana 23-27 dicembre 2019

Le anticipazioni che arrivano dalla guida tv Rai, infatti, rivelano che dal 23 al 27 dicembre non andranno in onda i nuovi episodi della soap opera sulla rete ammiraglia. Quest'anno, infatti, si è optato per la sospensione de Il Paradiso delle signore durante il periodo delle feste, a differenza di quello che è successo lo scorso anno, quando la serie venne regolarmente trasmessa nel pomeriggio.

Una scelta che molto probabilmente è dovuta al fatto che in questo modo, la Rai eviterà che gli spettatori e affezionati della soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, possano perdersi degli episodi clou proprio durante la settimana delle feste di Natale.

Quando torneranno i nuovi episodi della soap in prima visione assoluta? Al momento sembrerebbe che la programmazione tornerà ad essere quella 'standard' a partire da lunedì 30 dicembre, ma non si esclude che possano esserci dei nuovi valzer di palinsesto da parte della televisione di Stato.

Intanto dal punto di vista degli ascolti, prosegue il periodo decisamente fortunato per la soap opera del pomeriggio che sta ottenendo una media di poco inferiore al 14% di share con picchi superiori al 15-16% e circa due milioni di fedelissimi spettatori.

Le trame della settimana del Paradiso delle signore: Salvatore è sempre più geloso di Gabriella

In attesa di questo stop della settimana natalizia, le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda a partire da questo lunedì 16 dicembre rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Tra Gabriella e Salvatore, per esempio, il clima continuerà a non essere dei migliori a causa della gelosia del ragazzo che renderà tutto più difficile e complicato.

Intanto Riccardo verrà a sapere che Marcello è alla ricerca di un gruzzoletto di soldi che gli serviranno per l'acquisto della caffetteria.

A quel punto Riccardo decide di intervenire e di offrire il suo aiuto così da potersi sdebitare anche nei confronti di Angela. Clelia, invece, in vista delle feste di Natale deciderà di restare al Paradiso.