Continua a mantenere viva la curiosità dei telespettatori la soap opera spagnola Il Segreto. Nelle puntate in programmazione su Antena 3 la prossima settimana gli abitanti di Puente Viejo celebreranno la Vigilia di Natale, mentre uno storico personaggio femminile non starà per niente bene. Si tratta di Francisca Montenegro, che temerà di poter morire dopo aver avuto alcuni malesseri. La situazione si rivelerà essere seria, nel momento in cui la dark lady verrà ritrovata priva di sensi dalla domestica Antonita: grazie a questo escamotage, Tomas de Los Visos scoprirà che nella sua dimora si nasconde la moglie di Arimondo Ulloa.

Adolfo apprende le critiche su sua madre, la Montenegro sta male

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Spagna dal 23 al 27 dicembre 2019, raccontano che Antonita si accorgerà che Francisca è molto arrabbiata, quando le dirà di avere paura ad addormentarsi per il fatto di non potersi più risvegliare. Intanto, Adolfo dopo aver rinunciato a recarsi a casa di Rosa deciderà di cenare con Tomas, che non avrà nessuna voglia di parlare con il fratello di questioni politiche. Maqueda e Damian dopo aver controllato il salvadanaio contenente i soldi per la famiglia di Cosime, troveranno dei documenti in grado di offendere la marchesa.

Adolfo determinato a parlare con Damian, con cui non ha mai avuto sintonia sin da quando l’ha conosciuto, cambierà idea grazie ad Urrutia. Tomas desidererà trascorrere la Vigilia di Natale al fianco di Mearcela, ma purtroppo a cenare con lui saranno il caposquadra e suo fratello. Matias e Alicia attenderanno l’arrivo del sindaco alla riunione. Quest’ultima scatenerà la furia della madre per aver rifiutato di cenare in famiglia. Intanto, il Castaneda dopo aver chiesto scusa alla moglie per averla abbandonata, si farà perdonare cenando all'ostello in compagnia di Mauricio, del capitano Huertas, e di Don Filiberto, che arriveranno all'improvviso. Carolina sarà così triste che si rinchiuderà nella sua stanza, mentre Rosa condividerà con suo padre la sua felicità per il suo imminente matrimonio.

Mentre Ignacio apprenderà che sua figlia Marta è molto turbata per i problemi che ha riscontrato tra i più bisognosi, riapparirà Pablo a La Casona. Adolfo cercherà di fare pace con Damiana, che gli ricorderà le dure condizioni della miniera, e lo metterà al corrente del fatto che i familiari di Cosme hanno disprezzato sua madre. La Montenegro sempre più tormentata dirà ad Antonita di voler essere visitata da un medico.

Successivamente Alicia mentre condividerà con Matias la loro preoccupazione per il silenzio del sindacato, si sentirà male per aver ricordato gli incontri intimi tra lei e l’ex locandiere. Urrutia dirà alla moglie di essere amareggiato, a causa dell’atteggiamento irascibile di loro figlia Alicia. Mauricio si presenterà all’Avana e proporrà a Maqueda di essere consigliere, invece Alicia non appena sua madre la vedrà con una valigia le dirà di voler andare a Madrid la fine dell’anno.

Il capitano Huertas si recherà all'ostello per parlare urgentemente con Matias. Pablo farà sapere ad Ignacio e Marta di essersi sentito sorvegliato da due uomini armati che sono stati arrestati dalle forze dell’ordine. Il capitano Huertas riterrà che sia meglio che Pablo rimanga nascosto. Mauricio quando Marta scoprirà che lui di solito deve pagare di tasca propria le esigenze più urgenti degli abitanti, le chiederà assoluta discrezione.

Alicia vuole partire, Tomas scopre dell’esistenza di Francisca

Carolina e le sue sorelle inviteranno il padre Ignacio a far rimanere Pablo con la sua famiglia.

Quest’ultimo subito dopo si presenterà alla fabbrica, e chiederà al Solozabal il permesso per restare in paese, promettendogli che non avrà nessun rapporto con Carolina. Nel frattempo, Marta confesserà a Manuela di sentire di doversi allontanare da Adolfo. Il capitano Huertas pretenderà di sapere da Matias l’elenco dei viaggiatori che hanno soggiornato all'ostello negli ultimi tre mesi. Alicia proprio quando sarà determinata a partire, apprenderà da Matias di non essere più in pericolo poiché la cupola del sindacato è stata fermata. Antonita non avendo nessuna notizia dalla marchesa Isabel, dirà a Tomas di dover parlare con sua madre.

Mauricio ribadirà a Maqueda di volerlo come consigliere per la sua onestà e per il fatto che sia rispettato dai minatori.

Dolores dopo aver appreso da Antonita i malesseri di Francisca, consiglierà alla domestica di consultare un dottore. Urrutia inviterà Ignacio a dire la verità a sua figlia, invece Rosa si presenterà all'Avana per salutare il suo fidanzato Adolfo. Il Solozabal troverà il coraggio di essere sincero, visto che dirà a Pablo e Carolina di non poter stare insieme poiché sono fratellastri. Matias darà delle istruzioni su come comportarsi a Damian e Alicia, dicendogli che quando saranno interrogati dovranno dare la stessa versione.

Il Castaneda inoltre, consiglierà alla figlia di Encarnacion di non fuggire per non correre nessun rischio. Quest’ultima non farà fatica ad accorgersi del nervosismo della consanguinea, mentre il marito di Marcela rimarrà sorpreso nel sapere che Maqueda potrebbe diventare consigliere. Damian metterà in guardia Alicia da Matias, dicendole che è strategico. Tomas consiglierà a Maqueda di aspettare il ritorno di sua madre prima di fare una scelta sulla sua carriera: il caposquadra pur essendo agitato, accetterà la proposta di Mauricio. Antonita dopo aver negato a Don Filiberto di essere colei che gli ha parlato nel segreto della confessione, troverà Francisca incosciente.

A questo punto la domestica per soccorrere la Montenegro si servirà dell’aiuto di Tomas, facendolo venire a conoscenza dell’esistenza della dark lady.