Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle nuove puntate della soap Il Segreto, che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane anche su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno e tra le novità va segnalato l'atteso ritorno in scena di Don Anselmo, il prete storico di Puente Viejo che aveva abbandonato il paese per un po' di tempo. E poi ancora Maria continuerà ad essere tradita dalle bugie di Fernando, che, come se non bastasse, si lascerà andare con l'infermiera Dori, iniziando una sorta di relazione.

Il Segreto, gli spoiler delle prossime puntate: l'atteso ritorno di Don Anselmo

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto rivelano che nel corso delle puntate del 2020 assisteremo al ritorno in scena di uno dei personaggi più amati di sempre dal pubblico della soap opera. Trattasi di Don Anselmo, il quale si riaffaccerà in paese dopo aver saputo che il sottosegretario Morales si sta impegnando a fondo per far sì che la cittadina venga sommersa dalle acque di un nuovo bacino idrico, che è stato inaugurato da poco.

Temendo gravi ripercussioni sulle vite dei suoi concittadini, ecco che Don Anselmo deciderà di tornare di nuovo a Puente Viejo e la sua presenza sarà a dir poco di vitale importanza per Don Berengario. Intanto quest'ultimo, poco prima del ritorno del 'collega', sarà alle prese con una scoperta choc: Esther Soto è sua figlia e lui deciderà di accoglierla in canonica.

E poi ancora le anticipazioni della soap Il Segreto rivelano che Maria continuerà ad essere vittima delle bugie di Fernando Mesia, che intanto ha intrapreso una sorta di relazione clandestina con l'infermiera Dori, usando l'ascendente che ha nei suoi confronti così da spingerla a fare alla povera e ignara Castaneda tutto quello che lui vuole.

Maria vittima di Fernando e poi scopre il segreto di Dori

Ma ben presto Maria scoprirà il terribile segreto che nasconde l'infermiera. Gli spoiler rivelano che, durante una delle loro sedute, Dori perderà il lume della ragione, rivolgendosi a dei bambini misteriosi che dice di vedere in quel momento, invitando loro a scappare dalle fiamme.

La Castaneda apparirà abbastanza preoccupata da questo modo di fare della donna e così deciderà di indagare chiedendo aiuto ad Irene. Le due scopriranno che in realtà qualche anno prima Dori lavorava all'interno di un sanatorio per bambini, dove si innamorò perdutamente del proprietario che era già sposato e aveva dei figli.

Dori, però, convinta di poter trascorrere il resto della vita con l'uomo, si sbarazzò prima della moglie poi, di fronte al rifiuto finale del proprietario dello stabile, decise di dare fuoco alla struttura dove all'interno c'erano anche i figli del suo amato.