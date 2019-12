Il matrimonio di Ida e Riccardo alla fine potrebbe anche celebrarsi: la Platano ha finalmente accettato il dono d'amore del suo fidanzato ed ha indossato l'anello di fidanzamento che il Guarnieri le aveva donato durante una delle ultime registrazioni del trono over di Uomini e donne. E se inizialmente Ida aveva avuto non poche perplessità, alla fine dopo le dimostrazioni del cavaliere che si è recato a Brescia per festeggiare il compleanno del suo bambino, l'amore ha vinto su tutto e con tanto di video postato sui social la coppia ha condiviso con i fan il momento emozionante.

La Platano indossa il pegno d'amore di Guarnieri

Sebbene Riccardo abbia scelto un luogo poco canonico per far indossare l'anello di fidanzamento alla sua donna, il romanticismo del momento non ha risentito della location, sulla quale la Ida stessa ha scherzato. Mentre la riprendeva con il suo cellulare, Guarnieri ha chiesto alla dama di chiudere gli occhi per poi presentarle la scatolina del solitario. Ida è rimasta incredula, anche perché, come apprendiamo direttamente dalle sue parole, Riccardo le aveva detto di non aver portato con sé il pegno d'amore.

Dopo tante risate imbarazzate di Ida, alla fine l'anello è stato indossato, non prima di aver dato un bel bacio a Guarnieri che è sembrato entusiasta dalla scelta della fidanzata. L'anello, dall'altissimo valore simbolico, deve essere stretto ma poco importa visto che pare che tutto prosegua per il meglio tra i due, cosa che non accadeva da tempo. D'altra parte, Riccardo ha dimostrato che le sue non erano solo parole tanto che si sta impegnando ad entrare a far parte della vita della sua innamorata, rapportandosi anche con il figlio di Ida.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne

Riccardo entusiasta di fronte alla sua fidanzata

Non ci sono intoppi, quindi, per i due che dopo essersi dichiarati l'interesse reciproco adesso ce la stanno mettendo tutta per poter superare ogni disguido e viversi a pieno. Riccardo, dopo aver visto che l'anello era nelle mani della bella Ida, ha esclamato entusiasta: 'Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, dai!'. Anche lui è apparso quasi incredulo, ma soprattutto emozionato e lieto dopo il rifiuto avvenuto in trasmissione.

Adesso i più romantici, dopo questo bellissimo gesto, non attendono altro che vedere la coppia al centro dello studio del trono over di Uomini e Donne per poter annunciare la data delle nozze, vista l'assenza all'ultima registrazione. I litigi e i battibecchi, che hanno contraddistinto la loro relazione, sembrano ormai lontani e per Ida e Riccardo è ormai giunto il momento di viversi a pieno il loro amore, con la benedizione del pubblico di Canale 5 e di Maria De Filippi in persona.