Nuovo spazio dedicato alle novità de Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra, campione di ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre sulla rete Mediaset svelano che Antolina Ramos chiederà a Isaac Guerrero di incontrarsi. Francisca avrà in mente un oscuro piano per rivendicarsi del Carmelo Leal. Maria, invece, sarà nelle mani di Dori.

Il Segreto, puntate 23-27 dicembre: Dori sottopone Maria a delle cure dolorose

Innumerevoli novità accadranno prossima settimana nel piccolo paese di Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto dal 23 fino al 27 dicembre su Canale 5, svelano che Lola suggerirà a Prudencio di non dare il prestito a un uomo dal comportamento molto ambiguo, visto e considerato che è un alleato di Francisca. Infatti la ragazza mostrerà di non essere più intenzionata a sottomettersi alle minacce della Montenegro, determinata a distruggere la vita di Prudencio, in quanto non ha eseguito il suo ordine di mandare in rovina economica Severo. Intanto, dopo un brevissimo periodo nella città di Berlino, Onesimo rientrerà in paese.

Nello stesso momento, Maria verrà sottomessa a dure cure dall'infermiera Dori, che non avrà nessuna empatia verso i riguardi della sua assistita. Infatti, la Vilches avrà una certa intesa con Fernando.

Mauricio si riprende

Le anticipazioni settimanali de Il Segreto, in onda dal 23 al 27 dicembre rivelano che Mauricio incomincerà a riprendersi poco alla volta dopo essere stato colpito in pieno petto da Carmelo. Nel frattempo Raimundo sarà sempre più sicuro che anche dietro la morte di Adela ci sia la mente malefica del Mesia.

A quel punto, il vecchio locandiere ne parlerà con Irene, la quale si mostrerà pienamente d'accordo con lui. In questa occasione, l'Ulloa e la Campuzano decideranno di stringere un accordo per trovare le prove necessarie sulla vicenda e specialmente sulla colpevolezza di Fernando.

Antolina chiede a Isaac di vedersi

Francisca sarà sempre più determinata a rivendicarsi di Leal, reo di aver colpito Mauricio al petto. Per questo motivo, darà l'ordine a Godoy di non spifferare a nessuno che è stato il vedovo di Adela a sparare il colpo d'arma da fuoco.

I telespettatori della soap iberica avranno modo di scoprire che la matrona ha in mente un piano diabolico contro il sindaco di Puente Viejo. Cosa avrà in mente la Montenegro? Intanto Antolina manderà una lettera ad Isaac, nella quale gli domanderà un appuntamento vicino un dirupo disabitato. Per finire, la Ramos durante una colluttazione con Guerrero precipiterà nel burrone perdendo la vita. Ricordiamo che domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre Il Segreto non sarà trasmesso per via della festa di Natale.