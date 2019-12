Il Paradiso delle Signore 4 è una delle soap pomeridiane più seguite. La serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:40 sulla prima rete televisiva italiana. Tuttavia, la trasmissione è momentaneamente in pausa, per le festività natalizie, e tornerà in onda il 30 dicembre.

Per questo motivo i prossimi appuntamenti saranno i più attesi. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio preannunciano episodi ricchi di colpi di scena. Roberta assumerà una figura sempre più centrale e rimarrà avviluppata dai suoi stessi sentimenti.

Proverà amore per Federico, ma penserà costantemente al bacio con Marcello.

La Pellegrino turbata dalla missiva di Federico

Roberta riceverà una sorpresa da Federico, una lettera d'amore, ma la giovane penserà di continuo al bacio con Marcello e sarà sconvolta dalla missiva. Così parlerà del suo stato d'animo con l'amica Gabriella. Clelia e Luciano lavoreranno insieme dopo Natale e si sforzeranno di lasciare il loro passato amoroso alle spalle. Nel frattempo l'avvocato Ravasi inviterà Conti e Barbieri per discutere dell'Expo '61 che si terrà a Torino

Umberto desidererà sempre di più impossessarsi dell'eredità Brancia.

Pertanto tenterà con ogni sforzo di conquistare Flavia, la madre di Ludovica. Rocco e Salvatore si impensieriranno per le maldicenze sul rapporto tra Agnese e Armando, così chiederanno al capo magazziniere di condividere l'alloggio con Marcello.

Agnese sarà in preda alla preoccupazione: la donna si allarmerà perché riceverà indietro la lettera spedita al marito in Germania. Intanto al Paradiso Riccardo vedrà Angela nel reparto degli abiti da sera e deciderò di acquistarne uno per lei.

Vittorio riunirà i dipendenti per il brindisi di fine anno. Successivamente ognuno trascorrerà il Capodanno in maniera diversa. Roberta e Marcello litigheranno, Luciano e Silvia assisteranno al discorso del Presidente della Repubblica alla tv e Vittorio e Marta festeggeranno a Villa Guarnieri.

Conti e Guarnieri organizzeranno Expo '61

Agnese troverà conforto alla sua disperazione nelle parole di Don Saverio. Rocco e Salvatore scopriranno che Giuseppe potrebbe essere sparito. Angela si aprirà a Riccardo, raccontandogli le sue vicende personali in merito a al figlio, mentre Luciano e Silvia regaleranno un dono alla Venere.

Clelia assisterà Roberta in lacrime, confusa per i suoi sentimenti divisi tra Federico e Marcello. La giovane tenterà di trovare risposta nei libri di chimica, per cercare di capire se dietro all'attrazione per una persona c'è una spiegazione scientifica. La signorina Rossi imporrà a Cosimo di smettere di corteggiarla. La Contessa ascolterà le paure di Ludovica, gelosa di Angela, poi suggerirà alla ragazza di comportarsi bene se non vorrà essere licenziata.

Intanto Federico non tarderà a tornare a casa in licenza militare.

A Riccardo Guarnieri e Vittorio Conti verrà chiesto di lavorare per l'ente che organizzerà l'Expo '61. La contessa Adelaide, invece, verrà esclusa. Ludovica si confronterà con Angela: la ragazza chiede a quest'ultima di stare lontano dal suo fidanzato.