Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e, questo sabato 7 dicembre, sono tornati in studio i vari protagonisti del trono over. I nuovi appuntamenti che andranno in onda nel corso dei prossimi giorni su Canale 5 si preannunciano decisamente scoppiettanti, soprattutto per la coppia composta da Ida e Riccardo. La scorsa settimana, infatti, il cavaliere aveva spiazzato la dama con la proposta di nozze fatta in televisione, alla quale però Ida non aveva risposto. Ebbene, in questa nuova registrazione, la Platano ha rivelato la sua decisione, dichiarando apertamente di non voler perdere Riccardo.

Uomini e donne, le anticipazioni del trono over: Ida pronta a riprovarci ancora con Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne che arrivano dalle pagine de Il Vicolo delle News, rivelano che in studio si sia tornati a parlare di quanto successo tra Ida e Riccardo e, in particolar modo, della proposta di nozze di quest'ultimo che ha letteralmente lasciato senza parole la sua fidanzata.

Una settimana fa Ida non era apparsa molto convinta di questa proposta e, in un primo momento, non sembrava disposta a fare un passo così importante. Tuttavia, nel corso della registrazione di questo pomeriggio, la Platano ha fatto un po' di chiarezza sulla vicenda, mettendo così a tacere anche le accuse e le critiche che le sono state mosse in questi giorni sul web e sui social.

Ida, infatti, ha scelto di dare una risposta pubblica a questa proposta di nozze. In un primo momento ha tergiversato e non è apparsa molto sicura, poi però ha ammesso che non vuole affatto perdere Riccardo.

Al tempo stesso, però, la Platano non ha potuto nascondere il fatto che, ad oggi, non ci siano ancora delle basi solide per poter pensare ad un matrimonio con Guarnieri e quindi questa non sarebbe, al momento, la scelta giusta per entrambi.

Ida non vuole perdere Riccardo dopo la proposta di nozze in tv

Pertanto, lo scopo di Ida e Riccardo, questa volta sarebbe quello di provare seriamente a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, sperando che questa volta possa essere quella buona anche per poter pensare alle nozze.

Tuttavia, dagli spoiler della registrazione di Uomini e donne over di ogg,i non si è capito se i due lasceranno la trasmissione e quindi proveranno a ricostruire la loro storia d'amore fuori dallo studio tv, oppure se saranno ancora presenti nel parterre delle dame e dei cavalieri.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani: nel corso della registrazione, infatti, la dama ha ricevuto una brutta e spiacevole notizia riguardante il suo fidanzato Juan Luis che, a quanto pare, starebbe sentendo anche altre dame fuori dal programma della De Filippi.