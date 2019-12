I protagonisti di Uomini e donne trono over sono tornati nuovamente all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5. Oggi, venerdì 27 dicembre, sono state registrate le nuove puntate del trono senior che andranno in onda in televisione nel corso delle prime settimane del mese di gennaio. Una registrazione decisamente ricca di colpi di scena, soprattutto per Gemma Galgani la quale ha dato il benservito finale al cavaliere Juan Luis, dopo tutte le segnalazioni che ci sono state in queste settimane sul suo conto.

Uomini e donne spoiler trono over: Gemma Galgani chiude con Juan Luis

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne di oggi 27 dicembre che arrivano da Il Vicolo delle News, rivelano che Gemma Galgani è arrivata in studio piuttosto nervosa ma, tutto sommato, decisa a mettere in chiaro le cose con Juan Luis.

I due nell'ultimo periodo non si sono sentiti spesso: il cavaliere è ricomparso soltanto due giorni fa, ma la Galgani ha deciso di non rispondergli, ignorandolo completamente.

In studio si è parlato anche di tutte le polemiche che circolavano in rete su Juan Luis e di quella confessione fatta da un amico intimo del cavaliere che, qualche giorno fa, ha rivelato che la sua presenza a Uomini e donne fosse dovuta soltanto ad una scommessa che aveva fatto e che doveva 'vincere'. Accuse decisamente pesanti quelle mosse nei confronti di Juan Luis che, tuttavia, in studio ha prontamente smentito tutto ma nessuno dei presenti, compresa Gemma, gli ha creduto.

Gli spoiler di Uomini e donne over, infatti, rivelano che tutti si sono scagliati duramente contro Juan Luis, a partire dagli opinionisti che hanno chiesto che venisse cacciato definitivamente dalla trasmissione di Canale 5. Tina Cipollari, però, se l'è presa non soltanto con lui ma anche con Gemma Galgani, accusandola di essere la solita 'donna zerbino' che ha lasciato calpestare la sua dignità.

Il cavaliere viene fatto fuori da Uomini e donne

Tuttavia la reazione di Gemma non si è fatta attendere e, questa volta, la dama ha scelto di prendere in mano le redini della situazione, chiudendo definitivamente la sua relazione con Juan Luis. Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne rivelano che a quel punto Juan Luis, pur di non perdere la 'poltrona' in studio, ha chiesto alla De Filippi di poter restare per conoscere meglio Aurora, che tuttavia lo ha rifiutato.

La padrona di casa di Uomini e donne a quel punto ha chiesto anche alle altre dame del parterre del trono over se fossero interessate a Juan Luis, ma nessuna si è mostrata intenzionata a conoscerlo. A quel punto, quindi, c'è stato ben poco da fare: Juan ha lasciato definitivamente lo studio del programma Mediaset.