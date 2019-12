Venerdì 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne Over: le prime anticipazioni che ha riportato il blog "Vicolo delle News" informano i telespettatori che è stata Gemma Galgani la protagonista assoluta della giornata. La dama ha chiuso definitivamente con Juan Luis Ciano perché non l'ha considerata nei giorni scorsi, se non a ridosso dell'incontro in studio: il cavaliere non è rimasto nel programma per volere di Maria De Filippi.

Gemma è di nuovo single: con Juan Luis è tutto finito

È durata poco più di un mese la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: durante la registrazione del Trono Over del 27 dicembre, infatti, la torinese ha interrotto la conoscenza perché si è sentita trascurata nei giorni precedenti. Su "Vicolo delle News", infatti, si legge che la dama ha scelto di rompere con il cavaliere perché ha preso consapevolezza del fatto che lui non prova un reale interesse nei suoi confronti.

Pare, infatti, che il bel 57enne abbia cercato telefonicamente la protagonista di Uomini e Donne soltanto a ridosso della registrazione in studio.

Sono stati in tanti ad attaccare il cavaliere di origini venezuelane per il comportamento poco corretto che ha assunto in precedenza con Gemma, per la quale pare non senta alcuna sincera emozione.

Anche se con fatica, dunque, la Galgani ha chiuso con l'uomo del quale era fortemente infatuata e non è servito a nulla il tentativo di lui di convincerla a riprovarci per l'ennesima volta.

Maria De Filippi non conferma Ciano nel parterre

Le anticipazioni della puntata che il pubblico di Uomini e Donne potrà vedere dal 7 gennaio su Canale 5, fanno sapere che Juan Luis ha provato a restare nel cast del programma dopo il rifiuto di Gemma. Maria De Filippi, però, ha chiesto a tutte le dame del parterre se almeno una di loro fosse interessata a conoscere il cavaliere: in seguito a risposta negativa delle protagoniste del Trono Over, la conduttrice ha invitato il 57enne a lasciare lo studio e a tornare a casa.

Finisce così, dunque, l'avvenuta dell'affascinante Ciano nel dating-show Mediaset: la frequentazione con la Galgani è andata avanti per poco più di un mese, ma sono stati in pochi a credere in un lieto fine. L'uomo, infatti, non si è mai spinto oltre a qualche bacio a stampo con la torinese, giustificandosi dicendo che l'attrazione fisica per lui non era importante quanto quella mentale.

Gemma ha preso una decisione che è costata cara a Juan Luis: visto che nessuna delle dame della trasmissione era interessata a frequentarlo, Ciano ha dovuto abbandonare lo studio ed uscire di scena definitivamente.