Venerdì 27 dicembre i protagonisti del Trono Over sono tornati in studio per registrare la puntata di Uomini e donne che andrà in onda dopo le feste, probabilmente già martedì 7 gennaio. Le anticipazioni che impazzano in rete informano i telespettatori che Gemma ha lasciato Juan Luis, Armando ha chiesto il numero a Barbara ed una coppia ha fatto ritorno davanti alle telecamere per confermare il rispettivo sentimento.

L'inaspettata mossa di Armando: chiedere il numero a Barbara

Armando Incarnato e Barbara De Santi si sono resi spesso protagonisti di furibonde liti nello studio di Uomini e Donne: durante la nuova registrazione del Trono Over, i due hanno spiazzato il pubblico definendosi amici.

Le anticipazioni sulla puntata che sarà trasmessa in Tv dopo le festività, fanno sapere che il napoletano ha chiesto il numero di telefono della maestra, ma ha ricevuto un "no" come risposta perché lei non lo vede come un suo potenziale fidanzato.

Su "Vicolo delle News", però, si legge che la dama e il cavaliere hanno ballato insieme il 27 dicembre, segno che il loro rapporto si sta intensificando dopo le brutte liti che hanno avuto nei mesi scorsi.

Maria De Filippi, inoltre, oggi ha ospitato una coppia che si è formata nel dating-show non molto tempo fa: Pamela ed Enzo.

I due hanno confermato di essere molto felici, tanto che lui non ci penserebbe due volte ad avere un bambino dalla sua fidanzata; lei per ora frena, ma ha detto che tra pochi giorni il compagno conoscerà suo figlio.

Tra Gemma e Juan Luis è tutto finito

Oltre all'inaspettato avvicinamento tra Armando e Barbara, un altro colpo di scena che hanno regalato i protagonisti del Trono Over è quello relativo alla conoscenza tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La dama, a circa un mese dall'inizio della frequentazione, ha deciso di chiudere perché il cavaliere non le ha dato nessuna attenzione nei giorni scorsi, anzi si è fatto sentire soltanto a ridosso della registrazione.

Il napoletano ha inoltre lasciato definitivamente il dating-show. Maria De Filippi ha infatti chiesto alle altre dame del parterre se fossero interessate a Ciano, ma ricevendo solo risposte negative lo ha invitato a lasciare gli studi.

Anche Valentina Autiero è tornata single: Erik ha deciso di interrompere la conoscenza perché si è reso conto che la romana è troppo lunatica, mentre lui vorrebbe accanto una donna sempre sorridente ed euforica. La dama non ha trattenuto le lacrime quando si è lamentata del fatto che a 40 anni non riesce a trovare qualcuno che le voglia bene: a consolarla ci ha pensato Gianni Sperti, che l'ha riempita di complimenti e l'ha definita una delle persone più vere del parterre.