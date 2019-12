Nella puntata di Uomini e donne in onda il 4 dicembre, Ida e Riccardo continueranno la discussione. Le anticipazioni ufficiali del video promo trasmesso oggi su Canale 5 hanno svelato dettagli interessanti a tal proposito. Ad entrare per prima sarà la dama, che si mostrerà sicura della sua posizione. Vista tutta la sofferenza che le sta provocando questa situazione, dirà a Maria De Filippi di non voler tornare indietro. Visibilmente imbarazzata, la conduttrice darà poi la parola a Riccardo che, tra le lacrime, avrà qualcosa di importante da dire alla donna che ama.

Uomini e Donne anticipazioni puntata di domani 4/12: la sofferenza di Ida

Nella puntata di oggi 3 dicembre di Uomini e Donne, è stato riservato poco spazio alla storia di Ida e Riccardo. In studio infatti, sono stati ospiti Sossio e Ursula che, insieme alla loro bimba avuta da poco, hanno raccontato di come la loro storia d'amore proceda a gonfie vele, sebbene lui si senta un po' trascurato dalla compagna. Inoltre, è stata mandata in onda l'esterna di Juan Luis e Gemma. I due hanno visto un film insieme e hanno avuto l'occasione di confrontarsi.

Juan ha rimarcato di voler essere sicuro di provare sentimenti forti per compiere altri passi avanti. Gemma ha risposto che, al contrario suo, è più istintiva e che fa ciò che sente di fare, scoppiando poi in lacrime. Dopo l'esterna, la Galgani si è seduta al centro dello studio del Trono over, svelando di aver raggiunto il Ciano in albergo. A fine puntata, Maria De Filippi ha fatto il punto della situazione su Ida e Riccardo, trasmettendo il prosieguo della loro discussione dietro le quinte. I due hanno litigato.

Ida ha mostrato dei dubbi sul fatto che la lettera sua stata effettivamente scritta dal Guarnieri, facendolo andare su tutte le furie. La dama è poi tornata in camerino per fare ritorno a casa. Subito dopo, il video con le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di domani ha mostrato il successivo chiarimento tra Ida e Riccardo in studio, che ha riservato un colpo di scena.

Riccardo non vuole perdere Ida

Stando alle anticipazioni di U&D, Ida dirà a Maria De Filippi di aver visto Riccardo a Brescia e di aver passato con lui del tempo, con tanto di avvicinamenti fisici.

Tuttavia, non ha intenzione di tornare sui suoi passi: ''Non torno indietro'', affermerà con sicurezza la dama. La conduttrice, un po' in imbarazzo, farà entrare Riccardo che, a quanto pare, ha idee ben diverse. Il Guarnieri si mostrerà molto affranto e, parlando con la donna che ama, si svelerà in tutta la sua fragilità: ''Non è facile, ma non voglio perderti''. Riccardo quindi, continuerà dicendo di voler dare una svolta definitiva alla loro storia, estraendo la scatola con l'anello di fidanzamento.

Il video con le anticipazioni della puntata di domani del Trono Over si chiude con un sibillino ''Continua''.