Su Witty Tv, è stato appena pubblicato il video con le anticipazioni ufficiali di Uomini e donne relative alla prossima puntata del Trono over. Armando e Veronica continueranno a scontrarsi ma senza arrivare ad un chiarimento. Nessuno dei due infatti, si fiderà delle parole dell'altro. Interverrà poi Valentina F. La sua rivelazione farà scoppiare in lacrime l'altra Valentina. Ampio spazio verrà dato a Juan Luis e alle sei nuove dame arrivate per lui, tra le quali anche giovani donne. Il bel cavaliere le saluterà affettuosamente e con la sua solita gentilezza, scatenando la gelosia di Gemma.

Probabilmente, verrà anche messa in onda la sfilata delle dame, come si è visto nel promo trasmesso subito dopo la puntata di Uomini e Donne del 27 novembre.

Anticipazioni Uomini e Donne: 'Questione di fiducia'

Come si vede nella clip postata da Witty Tv, nella prossima puntata di Uomini e Donne, proseguirà lo scontro tra Armando e Veronica, che ribadirà di essere deluso dal suo comportamento: ''Per un caffè non me lo dici?''. Successivamente, Veronica racconterà di essere stata a cena con l'Incarnato e di essere stata 'invitata' a non uscire più con Simone: ''Veronica, se tu continui così...''.

Le sue parole però, non troveranno riscontro nella versione di Armando, che la pregherà di raccontare la verità. Intanto, nel parterre maschile, Simone assisterà al chiarimento con un'espressione piuttosto perplessa.

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con Valentina F., che spiazzerà i presenti in studio: ''Sì, siamo usciti ieri'', dirà rivolgendosi ad Armando. ''Parla, parla ora'', chioserà la dama davanti all'Incarnato. Subito dopo, Valentina scoppierà in lacrime.

Gemma sorpresa dalla decisione di Juan Luis

Si passerà poi a Juan Luis e alla presentazione delle dame arrivate per lui, pronte a corteggiarlo.

Saranno ben sei, tutte affascinanti e disposte a rapire il suo cuore. Gemma, sottovoce, sarà piuttosto contrariata: ''Ma tutte le deve baciare'', si leggerà in sovraimpressione. Tuttavia, il cavaliere sorprenderà piacevolmente la Galgani, decidendo di eliminarle tutte. Un gesto che farà molto piacere a Gems. Inoltre, Juan Luis spiegherà di aver tenuto Paula nelle scorse puntate in quanto non aveva capito bene il funzionamento del programma. La diretta interessata però, non crederà alla sue parole.

Infine, dovrebbe essere mandata in onda la sfilata delle dame, che si cimenteranno a trovare un outfit adatto per il tema ''Pigiama party per due ore''. Sul sito di Witty Tv non è stato precisato il giorno della messa in onda dell'ultima tranche della puntata del Trono Over, ma senza dubbio i telespettatori la vedranno presto su Canale 5.