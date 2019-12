Le trame delle nuove puntate della soap opera Una vita in onda sul piccolo schermo italiano la settimana prossima, si preannunciano scoppiettanti. Samuel Alday a causa di Lucia Alvarado e Telmo Martinez, farà i conti con il terribile strozzino Jimeno Batan. Quest’ultimo quando verrà a conoscenza che la cugina di Celia vuole investire la sua eredità per aiutare coloro che sono rimasti senza un tetto su cui vivere, andrà su tutte le furie. L’usuraio ordinerà al figliastro di Ursula Dicenta di far allontanare Lucia dal sacerdote in fretta.

Rosina Rubio temerà che possa accadere qualcosa di brutto ai suoi familiari, quando sua figlia Leonor Hildago verrà investita da una bicicletta. La borghese crederà che l’incidente della giovane scrittrice sia stato causato dai parenti del modello Alexis.

Susana e Rosina minacciate, Leonor investita da una bicicletta

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani in programmazione su Canale 5 dall’8 al 13 dicembre 2019, svelano che Javier dopo aver ferito il figlio Raul al posto della moglie Carmen, verrà arrestato anche con l’accusa di aver derubato a casa di Samuel.

La Sanrujo a quel punto si servirà della complicità di Fabiana e Servante per far credere al commissario Mendez che suo figlio è innocente. Nel contempo Felipe dopo aver perso la causa della marchesa di Diana avrà il timore di poter avere dei problemi con il suo lavoro, mentre Susana continuerà ad essere minacciata dagli Escalona tramite delle lettere. La Seler stufa di ricevere continue intimidazioni, chiederà a Rosina di far avere ai loro ricattatori la cifra che pretendono. Lo strano turbamento delle due donne non passerà inosservato a Liberto.

Intanto, Telmo nonostante la contrarietà di Ursula accoglierà nella casa parrocchiale coloro che hanno contratto una pericolosa epidemia. Successivamente Leonor verrà investita da una bicicletta, e la Rubio sospetterà che ad attentare alla vita di sua figlia siano stati i genitori di Alexis. Servante e Fabiana decideranno di diventare soci per scattare delle fotografie in modo da venderle ai giornali. Il Martinez inviterà tutti gli abitanti ad essere generosi con gli sfollati dell’Hoyo.

Batan su tutte le furie con Samuel, Lucia e Telmo sempre più complici

Susana dopo aver trovato all'esterno della sua sartoria un ritratto di un uomo nudo, apprenderà insieme a Rosina che si tratta dell’ennesima minaccia.

Quest’ultima e la Seler per non essere considerate colpevoli dell’apparente decesso del modello Alexis, dovranno pagare un riscatto entro cinque giorni. Lucia per aiutare il municipio a ricostruire le abitazioni dell’Hoyo, il quartiere distrutto da una violenta inondazione, deciderà di chiedere un prestito alle banche fornendo come garanzia il suo patrimonio. Lo strozzino Jimeno Batan dopo aver appreso l’intenzione della Alvarado si scaglierà contro Samuel, che nel frattempo si accorgerà che la sua promessa sposa si sta riavvicinando a Telmo.

Susana penserà di vendere la sua attività per saldare il debito con gli Escalona, invece Batan minaccerà il minore degli Alday, che dovrà fare il possibile per convincere Lucia a prendere le distanze dal Martinez. In seguito, quest’ultimo e la cugina di Celia saranno sempre più complici, al tal punto che la ricca ereditiera darà l’impressione di aver dimenticato la presunta violenza subita dal parroco. Liberto e Leonor cominceranno a porsi delle domande, dopo aver visto Susana e Rosina sempre più strane.

Infine, Raul verrà dimesso dall'ospedale, invece Fabiana e Agustina vedranno un uomo scrivere una pesante offesa sulle vetrine del negozio di Susana.