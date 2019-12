Luca Argentero è uno degli attori più apprezzati e seguiti dal pubblico italiano. In questi ultimi giorni, i suoi estimatori hanno ricevuto una bellissima notizia. Infatti l'attore torinese ha annunciato su Instagram che presto diventerà papà, poiché la sua compagna, Cristina Marino, è in dolce attesa.

La coppia ha pubblicato sui social una tenerissima foto in cui l'artista 41enne compare mentre ha uno stetoscopio nelle orecchie e lo appoggia sul pancino della fidanzata per ascoltare il battito del cuore del loro bimbo o bimba.

Al momento i due attori non hanno comunicato se sono in attesa di un maschietto o di una femminuccia.

Inoltre, Cristina Marino in una Instagram Stories ha fatto sapere che avrebbe preferito aspettare ancora un po' prima di annunciare la sua gravidanza, ma che è stata costretta a cambiare idea per anticipare alcuni giornali che sarebbero stati sul punto di svelare la notizia in anteprima.

Luca Argentero diventerà papà

Luca Argentero, di recente, ha confidato in diverse occasioni di desiderare di diventare padre.

Ebbene, l'interprete piemontese presto realizzerà il suo sogno, giacché la compagna Cristina Marino è in dolce attesa. La coppia ha una relazione da qualche anno e l'amore è sbocciato sul set del film "Vacanze ai Caraibi". Argentero ha cominciato una nuova vita accanto alla Marino dopo la fine del suo matrimonio con Myriam Catania, dalla quale si è separato nel 2016.

Dunque, l'ex concorrente del Grande Fratello ha finalmente ritrovato l'amore, ed ora con la nuova compagna sta mettendo su famiglia, visto che tra qualche mese diventeranno genitori.

L'attrice milanese nelle sue Instagram Stories ha spiegato che lei e il compagno sono felicissimi: "Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia".

Al contempo, la modella 28enne ha anche aggiunto che avrebbe preferito tenere per sé e per il suo fidanzato la lieta novella ancora per un po' di tempo. Nonostante ciò, entrambi hanno preferito divulgare la notizia per anticipare i giornali: "Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste", evidenziando che hanno dato la comunicazione con amore.

Una notizia data con amore

La tenera foto postata da Luca Argentero e dalla compagna Cristina Marino per annunciare la dolce attesa ha fatto il giro del web. Lo scatto pieno d'amore ha fatto felici tutti i fan della coppia che immediatamente si sono congratulati con loro. I due attori hanno ricevuto anche dei messaggi da colleghi e amici come Raz Degan, Stefano Accorsi e Flavia Pennetta che hanno fatto gli auguri a entrambi scrivendo dei commenti sui social network.