Già da un po' di tempo si mormora di una nuova gravidanza di Beatrice Valli, ma adesso l'ultimo scatto social postato dall'ex corteggiatrice di Uomini e donne pare accreditare questo gossip. La foto che scatena la curiosità dei fan riguarda la festa di compleanno di Alle, il primogenito di Beatrice, avuto da una relazione precedente a quella con Marco Fantini: tutta la famiglia è riunita ed è impossibile non notare che sotto l'abito a righe della Valli spunta un pancino a dir poco sospetto e anche abbastanza pronunciato.

Rotondità sospette sotto l'abito a righe

Se si tratta di un riflesso della foto, di una posa poco plastica o se effettivamente un dolce segreto si nasconde sotto l'abito di Beatrice sarà la diretta interessata a spiegarlo, sta di fatto che dopo la pubblicazione del post i fan dell'influencer hanno lasciato centinaia di commenti chiedendo se stia per arrivare il terzo figlio. È innegabile che osservando la foto si possa intravedere un pancino: le spiegazioni potrebbero essere tante, ma una sola è quella che subito i sostenitori della coppia formata da Beatrice e Marco si sono dati, e cioè che Beatrice Valli sia incinta.

Non sarebbe la prima volta che si parla di una gravidanza per la giovane, ma fino ad ora Beatrice non ha smentito il gossip. Per Beatrice e Marco dopo l'arrivo di Bianca sarebbe il secondo figlio, ma la famiglia conta anche la presenza di Alle, figlio che la Valli ha avuto giovanissima con un suo ex fidanzato ben prima di fare il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne. I quattro sono felicissimi e gioiosi, anche perché a breve verranno celebrate le nozze tra Beatrice Marco, dopo che quest'ultimo ha organizzato una romanticissima proposta di matrimonio con lo sfondo della suggestiva Torre Eiffel.

Beatrice confermerà la lieta notizia?

Beatrice non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia ma non è chiaro se questo è il momento scelto dalla coppia per avere un altro piccolo. Sta di fatto che se anche fosse in ballo una nuova gravidanza non è da escludere che la Valli ed il Fantini decidano di lasciar passare del tempo prima di condividere con i sostenitori questa notizia. Anche quando l'ex corteggiatrice era in attesa della piccola Bianca, la coppia ha aspettato un po' prima di dare la lieta novella.

In questo momento la curiosità è alle stelle: non resta che analizzare la prossima foto per cercare conferme o smentita su un nuovo volo della cicogna in casa Valli-Fantini. Frattanto, la coppia continuerà a tenere i fan aggiornati sui social come sempre e magari prima o poi arriverà il post tanto atteso o la Valli smentirà la notizia mettendo a tacere una volta per tutte ogni pettegolezzo.