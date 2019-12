Tensione alle stelle tra Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Ridge Forrester (Thorsten Kaye). Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano infatti che, dopo l'inganno ordito da Thomas ai danni di Hope e Beth, la situazione precipiterà. La Logan, nel tentativo di salvare sua figlia dalla furia del giovane Forrester, rischia di essere accusata di tentato omicidio. Durante una lite nella villa sulla scogliera infatti, Brooke ha spinto Thomas con forza, facendolo cadere rovinosamente sugli scogli. Il ragazzo, dopo aver passato giorni in coma, ha avuto modo di parlare con il detective Sanchez, alla ricerca di risposte sul quanto accaduto.

Anticipazioni Beautiful: il piano di Thomas

Il giovane Forrester sa bene che rischia la galera, se solo Brooke e Hope decidessero di raccontare alla polizia il terribile segreto che ha custodito Thomas, al corrente del fatto che Beth sia stata rapita da Reese e poi venduta ad una inconsapevole Steffy. Dall'altra parte abbiamo Brooke, che trema al solo pensiero di essere accusata di aver tentato di uccidere il giovane Forrester. A dare una svolta all'intricata storyline sarà proprio Thomas, che mentirà al detective Sanchez dicendogli di non ricordare nulla riguardo l'incidente alla villa.

In questo modo, pensa di avere il coltello dalla parte del manico: Brooke è ricattabile. Ridge, già ai ferri corti con la moglie, non mancherà di ricordarle quanto debba essere grata a sui figlio.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni americane di Beautiful, Brooke non sarà affatto d'accordo con Ridge. La Logan, inaspettatamente, gli prometterà di fare tutto il possibile per vendicarsi di Thomas, reo di aver distrutto la vita di Hope e Liam. Sentendosi respinta e non protetta dal marito, la Logan correrà dal suo ex Bill Spencer (Don Diamont), al quale chiederà aiuto per il suo piano.

Ridge e Shauna vogliono salvare Flo

Nel frattempo, la sola ad essere andata in carcere per lo scambio di culle sarà Flo. La ragazza mediterà vendetta contro Thomas, giudicandolo colpevole per quanto accaduto. In fondo, se non avesse parlato, lei sarebbe ancora libera. Stando alle nuove anticipazioni di Beautiful, Shauna Fulton (Denise Richards) farà visita alla figlia in prigione. Con sua grande sorpresa, qui incontrerà Ridge. Il Forrester, furioso con Brooke e con la sua intenzione di vendicarsi di Thomas, potrebbe cambiare radicalmente le cose alleandosi con le Fulton per liberarle dall'infamante accusa di aver rapito Beth e falsificato i documenti di adozione di Phoebe.

Un'idea che sembrerà piacere particolarmente a Bill, dato che porterebbe ad una rottura inevitabile tra Brooke e l'odiato rivale Ridge.