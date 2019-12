Nelle prossime puntate italiane del famoso sceneggiato Una vita le vicende della soap subiranno un balzo in avanti di dieci anni, e Samuel Alday farà capire di essere cambiato. Il fratello di Diego oltre a dare una svolta alla sua vita, ritornando in scena sposato con Genoveva Salmeron, sarà protettivo nei confronti di Lucia Alvarado. Il figliastro di Ursula Dicenta non appena verrà a conoscenza che Telmo Martinez è intenzionato ad andarsene di nuovo da Acacias 38, lo fermerà in tempo. L’ex parroco desisterà dal suo intento, decidendo di rimanere in paese quando il suo ex nemico gli dirà che Eduardo non è un buon marito per la cugina della defunta Celia.

Lucia sposata con Eduardo, Samuel ritorna ad Acacias 38 con Genoveva

Negli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci sarà un salto temporale: prima di assistere a questa svolta al centro delle trame continuerà ad esserci un triangolo amoroso. Samuel non riuscirà ad entrare in possesso dell’eredità di Lucia come tanto sperava, poiché quest’ultima lo abbandonerà all'altare a causa di Telmo. L’ex sacerdote si spoglierà degli abiti talari per vivere il suo amore con la Alvarado alla luce del sole, dopo essersi reso conto di amarla tantissimo.

Purtroppo, gli spoiler annunciano che il Martinez e la cugina di Celia prenderanno delle strade diverse. Passati dieci anni, la figlia dei marchesi di Valmez farà ritorno nel quartiere iberico in compagnia del marito Eduardo, e del figlio Mateo. La parente della defunta moglie di Felipe sin da subito dimostrerà di non essere contenta al fianco di colui che ha sposato, visto che si rivelerà un uomo spregevole e violento. Intanto anche Samuel rimetterà piede ad Acacias 38, e dopo aver presentato a tutti gli abitanti sua moglie Genoveva, assumerà di nuovo la domestica Carmen al suo servizio.

Telmo messo in guardia, la Alvarado ancora innamorata dell’ex prelato

Successivamente Telmo comincerà ad avere alcuni dubbi su Mateo, dato che crederà che il bambino potrebbe essere nato dalla sua relazione con la Alvarado, nonostante la stessa gli preciserà più volte che la sua tesi è errata. Nel contempo quest’ultima anche se il minore degli Alday le farà presente di non darle più fastidio, gli dirà che non potranno mai essere amici. Dopo alcuni giorni, il figliastro di Ursula farà un gesto inaspettato per la sua ex fiamma.

Il fratello di Diego certo che Lucia si trovi in pericolo, metterà in guardia il suo vecchio nemico Telmo. Samuel cercherà di far aprire gli occhi all'ex parroco, dicendogli che Eduardo non si comporta per niente bene con la moglie. Dopo aver parlato con colui che in passato gli ha messo il bastone tra le ruote, il Martinez farà un passo indietro. Quest'ultimo rinuncerà a lasciare il paese spagnolo con l’obiettivo di riconquistare la Alvarado, che non ha mai smesso di amare. A questo punto l’ex rivale di Samuel si stabilirà nella pensione di Fabiana e Servante, e si avvicinerà a Mateo.

Infine, Lucia dopo aver fatto credere a Telmo di essere felice, ammetterà ad Ursula di non aver mai dimenticato l’ex parroco.